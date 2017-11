Trump na návštěvě Japonska: KLDR ohrožuje svět, trpělivost s jejími provokacemi vypršela

Americký prezident Donald Trump v pondělí v Tokiu prohlásil, že "éra strategické trpělivosti" se Severní Koreou je pryč. Řekl to na společné tiskové konferenci s japonským premiérem Šinzóem Abem, který podpořil Trumpovo stanovisko, že při postupu vůči KLDR jsou "na stole všechny možnosti". Tokio 10:43 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Japonský premiér Abe dal v pondělí před novináři jasně najevo, že tvrdý postoj Trumpa podporuje. | Foto: Kiyoshi Ota | Zdroj: Reuters

"Někteří říkají, že moje rétorika je tvrdá, ale podívejte se, co se stalo se slabou rétorikou v uplynulých 25 letech," uvedl podle agentury AP šéf Bílého domu mimo jiné k severokorejskému tématu. Trump přitom zdůraznil, že jaderný program Pchjongjangu představuje hrozbu pro celý svět a že USA nedovolí, aby Severní Korea ohrožovala Japonsko a další jejich spojence.

Trump se několikrát vyjádřil, že ve hře, pokud jde o problém severokorejského jaderného a raketového programu, jsou všechny varianty. Zjevně tím naznačil i možnost použití síly, selže-li diplomacie.

Abe: Japonsko zmrazí majetek Severokorejců

Abe dal v pondělí před novináři jasně najevo, že tvrdý postoj Trumpa podporuje. Prohlásil, že nadešel čas vyvinout na Severní Koreu co největší tlak. Oznámil přitom, že Japonsko zmrazí majetek 35 severokorejských organizací a osobností.

Předseda japonské vlády dále řekl, že Japonsko sestřelí severokorejské rakety, pokud to bude nutné. Jak připomněla agentura AFP, v posledních měsících dvakrát severokorejské rakety při testech Pchjongjangu přeletěly nad japonským ostrovem Hokkaidó.

Fotogalerie (7)







Obchod a tlak na Čínu

Trump na pondělní společné tiskové konferenci také uvedl, že Japonsko "plánuje koupit velké množství vojenského materiálu" od Spojených států. To přinese Američanům řadu pracovních příležitostí a Japoncům bezpečnost, konstatoval šéf Bílého domu.

Podle Trumpa Japonsko potřebuje vzhledem k hrozbě ze strany KLDR "kvalitativně i kvantitativně" rozšířit své obranné schopnosti. Zatím ale není jasné, zda během Trumpovy návštěvy byla nějaká konkrétní dohoda o nákupu vojenského vybavení mezi oběma zeměmi podepsána, uvedl zpravodajský server BBC News.

Abe a Trump se rovněž shodli, že je zapotřebí, aby Čína hrála větší roli ve snaze přimět KLDR, aby se vzdala svého jaderného a raketového zbrojního programu.

Golf a 'nespravedlivý' obchod

Americký prezident, který si během návštěvy zahrál s Abem golf, vyzdvihl vztahy Japonska s USA. "Myslím si, že Spojené státy a Japonsko k sobě nikdy neměly tak blízko," uvedl. Na dnešní schůzce s japonskými a americkými podnikateli ale také znovu kritizoval Japonsko kvůli vysokému přebytku v obchodování s USA, který podle agentury AP dosáhl loni téměř 70 miliard dolarů. Americko-japonské obchodování je "nespravedlivé", podotkl.

Společně s manželkou Melanií se Trump setkal také s japonským císařským párem. Americký prezident se rovněž sešel s příbuznými Japonců, kteří byli v 70. a 80. letech uneseni do KLDR, aby tam pomáhali při výcviku severokorejských špionů. Slíbil, že s premiérem Abem bude usilovat o to, aby se všichni unesení Japonci vrátili do vlasti.

Příletem do Japonska zahájil Donald Trump v neděli cestu po asijských zemích, v úterý navštíví Jižní Koreu a dále pak také Čínu, Vietnam a Filipíny.