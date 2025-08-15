Trump nařídil armádě zasáhnout proti drogovým kartelům v zahraničí. Pentagon zatím plány nemá
Americký prezident Donald Trump neveřejně pověřil ministerstvo obrany, aby začalo vojensky zasahovat proti latinskoamerickým drogovým kartelům. Má jít o organizace, které dříve vláda označila za teroristické. Pentagon zatím připravuje možnosti, jak postupovat. Jde o zatím nejvíce rezolutní krok v Trumpově tažení proti drogám, který může narážet na řadu právních problémů. Otázkou jsou především vojenské operace ve třetích zemích.
O nařízení Bílého domu poprvé informoval deník The New York Times (NYT). Pentagon i Bílý dům jej odmítly komentovat.
Trump nicméně minulý týden na dotaz ABC News uvedl, že „Latinská Amerika má mnoho kartelů a mnoho narkotik odtud proudí“.
„Chceme chránit naši zemi. Čtyři roky jsme to nedělali. A milujeme tuhle zemi, stejně jako oni milují své země. Takže, víte, hrajeme tvrdou hru, ale brzy budeme mít víc co říct,“ uvedl americký prezident.
‚Právníci budou nervózní‘
Trumpovo nařízení podle NYT poskytuje oficiální základ pro přímé vojenské operace na moři nebo na cizí půdě proti drogovým kartelům. Američtí velitelé začali podle deníku vypracovávat možnosti, jak postupovat.
Ve vzduchu je však řada právních otázek. Především jestli by nebylo prostou vraždou či popravou, když by americký voják zabil domnělého člena kartelu mimo Kongresem schválený vojenský konflikt, především pokud by dotyčný nepředstavoval přímou hrozbu.
„Podle tradičních právních zásad exekutivy je těžké si představit, že nějaký náhodný pašerák drog splňuje kritéria, která by byla výjimkou pro zákaz poprav,“ sdělil NYT Brian Finucane, bývalý dlouholetý právník ministerstva zahraničí a expert na válečné právo.
Jak se k věci staví právníci Bílého domu, Pentagonu nebo ministerstva zahraničí, není jasné. Americká média však podotýkají, že kauza pro ně bude „zkouškou“. Například v Pentagonu totiž ministr obrany Pete Hegseth v lednu znovuobsadil posty armádních právníků pro vojsko, námořnictvo i letectvo.
„Myslím, že někteří vojenští právníci budou nervózní,“ komentovala pro ABC News bývalá právnička amerického letectva, podplukovnice Rachel VanLandinghamová.
Trumpovo nařízení je dalším projevem obratu v přístupu americké vlády k boji proti drogám. Ministerstvo zahraničí už v únoru zařadilo několik drogových kartelů, většina působí v Mexiku, na seznam teroristických organizací.
Trumpův exekutivní příkaz tehdy označil kartely za „hrozbu pro národní bezpečnost větší, než jakou představuje běžný organizovaný zločin“.
„Musíme se k nim začít chovat jako k ozbrojeným teroristickým organizacím, ne jen jako organizacím, co pašují drogy,“ poznamenal minulý týden ministr zahraničí Marco Rubio.
„Začlenění mezi teroristické organizace samo o sobě podle práva nedává oprávnění k použití síly, navzdory jistému zmatení, a to i v americké vládě,“ poznamenal advokát Finucane.
Kongres například po teroristických útocích 11. září 2001 povolil užití vojenské síly proti Al-Káidě, svolení se však podle NYT automaticky nevztahuje na všechny teroristické organizace.
Drony nad Mexikem
Trumpův pokyn pro Pentagon opět otevírá debatu o možném americkém vojenském zásahu na mexickém území proti drogovým kartelům. Trump už prvním volebním období údajně navrhoval udeřit raketami na tamní drogové laboratoře, jak ve své knize uvádí Trumpův exministr obrany z prvního období v Bílém domě Mark Esper.
„Spojené státy nepřijdou s armádou do Mexika,“ prohlásila mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. „Spolupracujeme, koordinujeme se, ale nebude žádná invaze, to je absolutně vyloučené,“ dodala.
Sheinbaumová Trumpův návrh vpustit americké vojáky na mexickou půdu k boji proti kartelům odmítla už v dubnu.
Po Trumpově nástupu do Bílého domu rovněž americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) navýšila počet přeletů dronů nad mexickým územím, které pátrají po fentanylových laboratořích.
Utajovaný projekt fungoval už za Bidenovy administrativy, popsal tehdy NYT. CIA nemá svolení používat drony k útočným úderům, namísto toho, alespoň pro teď, předává získané informace mexickým úřadům.
Válka proti drogám
Americká vojenská operace proti drogovým kartelům, která by našlapovala kolem hranice práva, by nebyla novinkou.
Termín „válka proti drogám“ zpopularizoval začátkem 70. let už prezident Richard Nixon, který označil užívání drog za „veřejného nepřítele číslo jedna“ – kampaň se později zapsala jako silně kontroverzní kvůli neúměrnému zaměření na Afroameričany a další rasové menšiny.
Novináři pracující na aféře Watergate, v jejímž středu stála právě Nixonova administrativa, rovněž v 70. letech přišli s odhalením, že prezident zvažoval nasazení „smrtících komand“, které by zabily 150 největších pašeráků drog.
V roce 1989 pak prezident George Bush starší vyslal do Panamy přes 20 tisíc vojáků, aby zatkly tehdejšího vůdce země Manuela Noriegu, který byl v USA obžalovaný z drogových zločinů. Valné shromáždění OSN tehdy operaci odsoudilo jako porušení mezinárodního práva.
V 90. letech americká armáda podporovala kolumbijské a peruánské policisty a armádu tím, že sdílela zpravodajské informace a radarová data o civilních letech, které měly převážet drogy.
Program byl později pozastaven, když peruánské letectvo sestřelilo malé letadlo, o němž se domnívalo, že převáží narkotika, byť šlo o rodinu čtyř misionářů, včetně dvou amerických občanů.
Americká armáda rovněž v řadě případů cvičila s kolumbijskými a mexickými jednotkami. Trumpův nynější přístup se však patrně liší v tom, že by se americké jednotky přímo zapojily do útoků proti lidem, kteří se podílejí na obchodu s drogami.
Z hlediska práva by takové akce musely spoléhat na Trumpovo tvrzení, že jedná z ústavní nutnosti obrany národa, patrně proti opioidové epidemii ve Spojených státech, která zavinila za poslední desítky let už statisíce úmrtí Američanů, uzavírá NYT.
Výběr kartelů, které USA označují za teroristické organizace:
Kartel Sinaloa
- Před asi 30 lety jej spoluzaložil Joaquin Guzmán Loera, drogový lord známý jako El Chapo („prcek“). Kartel se stal předním producentem fentanylu. El Chapo byl dopaden a nyní si odpykává doživotní trest v USA. Magazín Forbes jej v minulosti označil za „nejmocnějšího pašeráka drog na světě“.
- Kartel se i navzdory zátahům mexické vlády dokázal přizpůsobit a do USA dále pašuje fentanyl i další drogy, píše NYT.
Kartel Nová generace z Jalisca
- Díky spojenectví s frakcí kartelu Sinaloa ovládané syny El Chapa se brzy může stát jednou z největších organizací pašujících drogy na světě.
- Podle americké vlády vydělává nejen na drogách, ale i nemovitostech, avokádových plantážích a zbraních. Jeho stopy vedou do Austrálie, Číny i jihovýchodní Asie. Existuje podezření, že stojí za vraždou bývalého guvernéra mexického státu Jalisco v roce 2020.
Tren de Aragua
- Má kořeny ve vězení na severu Venezuely.
- Je známý pro využívání latinskoamerických migrantů a pašování lidí. Bidenova administrativa jej v roce 2024 označila za mezinárodní kriminální organizaci. Lidé napojení na Tren de Aragua čelí obvinění z pašování lidí a násilných trestných činů.
MS-13
- Zrodil se na ulicích kalifornského Los Angeles v 80. letech minulého století jako zločinecká organizace salvadorských imigrantů, popisuje NYT. Nyní působí především ve Střední Americe.
- Skupina byla primárním cílem Trumpovy administrativy v jeho prvním období a řada jejích členů byla v USA zadržena. Proti skupině masově zakročil salvadorský prezident Nayib Bukele v roce 2022.
- Bukele rovněž podpořil Trumpa v jeho snažení hromadně deportovat nedokumentované migranty z USA, za což USA Salvadoru zaplatily miliony dolarů a přislíbily navrácení vysoce postavených členů MS-13.
- Američtí prokurátoři podle NYT nashromáždili důkazy o údajné dohodě mezi Bukelem a MS-13, kteří měli souhlasit s omezením násilí výměnou za politickou podporu Bukeleho. Salvadorský prezident to popřel.