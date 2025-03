Trump nechápe nebezpečí, které může nastolit. Putin je pro něj spojenec víc než Zelenskyj, říká ukrajinista

Americký prezident Donald Trump po roztržce v Bílém domě řekl, že ukrajinský prezident přecenil své postavení a neusiluje o dosažení míru s Ruskem. Podle agentury AP rovněž Zelenského varoval, že bez uzavření míru přijde o podporu ze strany USA. Zelenskyj po odjezdu z Bílého domu vydal krátké prohlášení, ve kterém několikrát děkoval za americkou podporu. Podrobnosti Českému rozhlasu Plus sdělil ukrajinista z Masarykovy univerzity Petr Kalina. Rozhovor Washington/Praha 13:32 1. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nedovedu si představit, že by teď došlo k nějaké změně na postu prezidenta Ukrajiny, říká ukrajinista Petr Kalina (Volodymyr Zelenskyj, archivní foto) | Foto: Andrii Nesterenko | Zdroj: Reuters

Kde jste viděl ten moment, kdy se páteční setkání v Bílém domě zvrtlo? Je možné chybu přisoudit jedné či druhé straně?

Ze začátku se jednání vyvíjelo velmi dobře. Myslím, že ten moment, kdy se to zvrtlo, tak byl ten, kdy do jednání vstoupil viceprezident Vance (J. D. Vance). Atmosféra najednou velmi upadla a rozhovor dostal velmi konfrontační charakter.

Co znamená roztržka pro vývoj války na Ukrajině – nebo spíše jednání o příměří?

Tak to můžeme vidět ve dvou rovinách. Jedna je ta, že Spojené státy jsou možná pro Ukrajinu do značné míry už ztraceny.

Na druhé straně si myslím – jak to vypadá z reakce evropských politiků – že si ten asertivní přístup Volodymyra Zelenského získal velké sympatie právě u evropských politiků. Možná i u těch dosud váhajících nebo chladnějších, což je na druhou stranu zase pro Ukrajinu jistě dobrá zpráva.

Je možné na ukrajinské straně schůzky nalézt nějaké přešlapy nebo taktické chyby? Někdy se ozývá, že by měl Volodymyr Zelenskyj s Trumpem jednat prostřednictvím tlumočníka…

Ano, to se ozývá. Je pravda, že když se jedná s tlumočníkem, tak si jednající strany mohou své myšlenky promyslet a podobně. Volodymyr Zelenskyj asi umí velmi dobře anglicky, nakolik já můžu posoudit.

Na druhou stranu takto získala debata velmi emotivní a velmi upřímný charakter. Možná, že když si člověk může formulace více promyslet a být diplomatičtější, což se Zelenskému vyčítá, že nebyl, tak z toho zmizí emoce.

Tady si ale myslím, že to bylo vlastně velmi dobře, protože najednou byl rozhovor takový velmi pravdivý. A jak už jsem říkal, Zelenskyj si v tomto získal nejenom evropské politiky, ale i hodně tedy jaksi politických bodů doma na Ukrajině, což na druhou stranu může být pozitivní.

Musí Zelenskyj pryč?

Zelenskyj věří, že vztahy lze napravit. Je to možné, nebo bude muset být vyměněn, jak následně po roztržce řekl republikánský senátor Lindsey Graham, který několikrát na Ukrajině byl, zároveň tedy velkým podporovatelem Donalda Trumpa. Podle něho musí Zelenskyj pryč...

Nedovedu si představit, že by teď došlo k nějaké změně na postu prezidenta Ukrajiny. Ukrajinská ústava to ani nedovoluje.

Myslím, že na toto momentálně nebude tlak ani na Ukrajině, ani v Evropské unii. K této změně podle mě nedojde a tím pádem jsou Spojené státy pro Ukrajinu asi na dlouhou dobu ztracené tady v tomto.

Z demokratických kruhů také zaznívá, že schůzka neměla dopadnout dobře, protože by se to nehodilo prezidentu Putinovi. Kyjev The Independent napsal, že Kreml hádku prezidentů v Bílém domě oslavoval jako historickou událost. Co tato situace znamená pro Rusko?

Samozřejmě, že to posiluje pozici Ruska. Spojené státy vlastně potvrdily, že jejich spojencem je více Vladimir Putin než Ukrajina. Ukázalo se navíc, že Donald Trump nechápe nebezpečí, které se může rozpoutat, když mír uzavře právě podle požadavků Ruska.

V tomto nemá pravdu, že Zelenskyj chce rozpoutat třetí světovou válku. Může to být právě naopak. Případná třetí světová válka by mohla být rozpoutána právě kvůli pozici USA. Rusku to samozřejmě nahrává, morálně ho to rozhodně posiluje a určitě ho to bude motivovat k dalším hrůzným činům. Bohužel.

Už jste zmínil evropské reakce, které se postavily ve větší míře právě za prezidenta Zelenského. Co ukrajinská politická scéna a média? Sílí hlasy, že příměří by mělo být uzavřeno za jakoukoliv cenu, i kdyby to mělo být pro Ukrajinu nevýhodné. Nebo jak se tam jeví právě ten pevný postoj prezidenta Zelenského?

Zatím to vypadá, že většina komentátorů stojí právě za prezidentem Zelenským.

Za asertivním přístupem a možná se mírně posiluje ta nálada, že by se rozhodně Rusku nemělo ustupovat a že případná teda mírová jednání už by měla procházet bez Spojených států.