Trump: Nechci, aby byl Putin hrozbou pro Evropu. Právě proto máme NATO

Ruský prezident Vladimir Putin je pro šéfa americké administrativy Donalda Trumpa jako reprezentant Ruské federace konkurentem. Trump to ve čtvrtek řekl novinářům na závěr summitu NATO v Bruselu s tím, že si nepřeje, aby byl Putin pro Evropu bezpečnostní hrozbou. Právě od toho podle něj existuje Severoatlantická aliance. Brusel 14:12 12. července 2018 Donald Trump na závěr summitu NATO v Bruselu | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Trump také vypočetl několik témat, která hodlá s Putinem probrat na blížící se schůzce v Helsinkách. Nechybí mezi nimi kontrola jaderných zbraní, vojenská cvičení na Baltu, dění na Ukrajině či syrská krize, ale prý také otázka ruského vměšování do amerických prezidentských voleb.

Státy NATO se zavázaly zvýšit výdaje na obranu. Jsme velmi šťastní, oznámil na závěr summitu Trump Číst článek

„Možná to zase popře. Všechno, co můžu udělat já, je říkat: Dělali jste to? Tak už to nedělejte. A on to může popřít,“ poznamenal.

Ideálním výsledkem napjatě očekávané schůzky v Helsinkách by prý ale byla „likvidace jaderných zbraní všude ve světě, žádné války, žádné konflikty nikde, pojďme najít lék na každou nemoc lidstva. S tím začněme,“ řekl s nadsázkou Trump. Zdůraznil, že setkání nebude dlouhé, může a nemusí prý vést k nějakému produktivnímu výsledku.

Spojenci v NATO mu prý ve čtvrtek za jeho chystané setkání děkovali a přáli schůzce úspěch. Nevyloučil také, že by se s Putinem mohli stát v budoucnu přáteli. „Není můj nepřítel. Je to můj přítel? Ne, na to ho neznám dostatečně, potkal jsem ho jenom párkrát,“ podotkl.

Za Obamy, ne za Trumpa

Trump i ve čtvrtek před novináři zopakoval, že se mu nelíbí plynovod Nord Stream mířící z Ruska po dnu Baltského moře do Německa. Tvrdě jej zkritizoval už ve středu v souvislosti s tlakem na zvýšení německých obranných výdajů.

Upozornil tehdy, že Německo platí miliardy Moskvě za ruský plyn a je prý na Rusku zcela závislé ve stejnou chvíli, kdy od USA žádá financování své obrany proti stejnému Rusku. S plynovodem je prý „třeba něco udělat“, řekl.

Trump také uvedl, že pokud by byl v úřadě on a ne jeho předchůdce Barack Obama, Rusko by nikdy neanektovalo ukrajinský Krym. Tento krok Moskvy je jedním z důvodů nynějších velmi chladných vztahů mezi Západem a Ruskem. „Co bude s Krymem dál, to vám nepovím. Šťastný z toho nejsem, ale bylo to za Baracka Obamy, ne za Trumpa,“ podotkl.

„Doufám, že budeme moci s Ruskem vycházet, myslím, že se nám to nejspíš může podařit,“ dodal americký prezident.