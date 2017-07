Trump: Nejsem obdivovatelem syrského prezidenta. Asad se musí za své zločiny zodpovídat

„Nejsem žádným Asadovým obdivovatelem. Samozřejmě si myslím, že to, co této zemi (Sýrii) a lidstvu udělal, je strašné,“ řekl podle agentury AFP Trump na společné tiskové konferenci s libanonským premiérem Saadem Harírím.

„Nejsem někdo, kdo se na to bude dívat a nechá ho odejít po tom, co se snažil udělat a co mnohokrát udělal," dodal.

Syrský prezident Bašár Asad | Zdroj: Reuters

Šéf Bílého domu po jednání s Harírím při této příležitosti také ocenil úsilí Libanonu ochránit své hranice před Islámským státem a dalšími radikálními skupinami, které se snaží v této blízkovýchodní zemi získat opěrné body.

V této souvislosti také Bejrútu slíbil další pomoc Spojených států. „Americká podpora může pomoci zajistit, aby libanonská armáda byla jediným obráncem, kterého Libanon potřebuje," prohlásil podle agentury Reuters Trump.

Americký prezident před novináři rovněž označil za hrozbu pro celý Blízký východ militantní šíitské hnutí Hizballáh.

„Hizballáh je hrozbou pro libanonský stát, pro libanonský lid a pro celý region," řekl Trump. „Tato skupina rozšiřuje svůj vojenský arzenál a hrozí rozpoutáním nového konfliktu s Izraelem," dodal.

V této souvislosti také odsoudil podporu, kterou Hizballáhu poskytuje Írán a tím „živí humanitární katastrofu v Sýrii". Spojené státy již delší dobu řadí Hizballáh mezi teroristické organizace.

Libanonský premiér Saad Harírí (vlevo) a americký prezident Donald Trump | Zdroj: Reuters