Trump nenechá Ukrajinu plavat, věří Vrecionová. Farský: Evropa se musí postavit na vlastní nohy

Nově zvolený americký prezident Donald Trump v kampani zdůrazňoval, že mu půjde především o americké zájmy. Znamená to, že se změní transatlantické partnerství? „Pokud Trump naplní to, co sliboval v kampani, tak zchudneme a budeme muset dávat víc peněz na vlastní obranu," varuje europoslanec Jan Farský (STAN) v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. „Je to provokatér s přestřelenými výroky," uklidňuje europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS).

Je pro Evropu lepší, že prezidentem bude Trump, než kdyby byla zvolena demokratka Kamala Harrisová?

Vrecionová: Trump je samozřejmě naprosto nevyzpytatelný, to byl i v minulém období jako prezident. Je to obchodník.

Já mu do hlavy nevidím. Nicméně podle toho, jaká byla jeho zahraniční politika v jeho minulém volebním období, a to by nás mělo zajímat, tak si myslím, že Trump bude lepší než Harrisová.

Pane Farský, jaká zpráva je Trumpovo zvolení je pro nás Evropany?

Farský: Pokud Donald Trump naplní to, co sliboval v kampani – zvedne cla na dovážené výrobky, omezí pomoc Ukrajině, nebo ji až zastaví – tak je to pro nás jednoznačně špatná zpráva.

Znamená to, že tady budou mít lidé méně práce, zchudneme a ještě budeme muset vydávat více peněz na vlastní obranu. Krátkodobě na tom nacházím jenom málo pozitivního.

Možná to bude lepší v dlouhodobém horizontu. Protože tím, jak se Evropa dlouhodobě spoléhala na Spojené státy a na jejich pomoc, tak slábla. Teď se musí postavit na vlastní nohy. Musí postavit evropský pilíř NATO a zvolení Trumpa k tomu může být impulzem.

Neznamená to totiž jenom postavit zbrojní firmy. Ale také starat se o výzkum a vývoj, aby se modely nemusely kupovat ze Spojených států a mohly se vyrábět v Evropě.

Trump v kampani odmítl říct, zda si přeje, aby Ukrajina zvítězila. Slíbil, že pokud se stane prezidentem, tak válku ukončí do 24 hodin, i když neupřesnil, jak by toho chtěl dosáhnout. Také se vyjadřoval v minulosti s obdivem o ruském prezidentu Vladimiru Putinovi. Paní europoslankyně, nemáte obavu, že Spojené státy teď ukončí, nebo výrazně oslabí svoji vojenskou pomoc Ukrajině?

Vrecionová: Tady je spousta otazníků, jak se bude Trump chovat vůči Ukrajině. Opakuji, nikdo mu do hlavy nevidíme. Je to provokatér a říkal v kampani spoustu věcí, při kterých mi také stály hrůzou vlasy na hlavě.

Nemyslím si ale, že je reálné, aby nechal Ukrajinu úplně plavat. Myslím si, že bude požadovat větší podíl podpory ze strany Evropy, to je jasné. Ale nám ani nic jiného potom nezbyde.

Tohle je Trumpův poslední mandát, je to starší muž a já jsem přesvědčená o tom, že bude částečně myslet na svůj odkaz. Nebude chtít, aby ho historie soudila jako toho, kdo prohrál s Vladimirem Putinem.

Myslím si, že to nemusí být až tak horké, ale samozřejmě je tady řada otazníků. A Putin také neví, co od Trumpa může očekávat.

Myslíte si, že Donald Trump se bude coby prezident chovat trošku jinak, než jak se choval během kampaně, kdy pronesl celou řadu i provokativních vyjádření směrem k Ukrajině?

Farský: Je to těžké odhadnout. Tak, jak je nepředvídatelný pro své partnery, je nepředvídatelný i pro své oponenty. Do chvíle, než nastoupí do funkce, zbývají ještě dva měsíce, což je hrozně dlouhá doba.

Donald Trump překvapoval i své nejbližší spolupracovníky. Bavil jsem se s lidmi z tehdejší americké administrativy, kteří říkali: „Dříve jsme plánovali, všechno promýšleli, zvažovali pro a proti. Dneska čekáme, co zatweetuje Trump, a podle toho upravujeme naši zahraniční i vnitřní politiku.“

Takže těžko předvídat. Když Trump říká, že ukončí válku za 24 hodin, myslím, že přehání. Byť ta možnost tu je a kéž by nastala – kdyby se Rusko stáhlo. Ale myslím si, že to nenastane a že to není úplně Trumpův plán.

Bude se hledat řešení. Ten konflikt je strašný, stojí obrovské finance a hlavně stojí lidské životy.

Bude se hledat něco, co Ukrajina přijme za své, protože to je věc primárně Ukrajiny. Ta utrpěla nejvíc, ona je napadenou zemí a ona musí přijmout řešení. Ale je to samozřejmě řešení, které bude muset přijmout i Putin. Bude těžké najít něco, co budou moci v Rusku i na Ukrajině vydávat za úspěch nebo dokonce vítězství.

Budoucnost ochrany klimatu

Co bude prezidentství Donalda Trumpa znamenat pro ochranu klimatu? Není problém, že příští lídr svobodného světa zpochybňuje samu existenci změny klimatu?

Vrecionová: To se musíte zeptat amerických voličů. Těm to pravděpodobně nevadí a asi na to také slyší. Jsem přesvědčená o tom, že se všemi těmi zelenými opatřeními, která probíhají v Evropě i v Americe, se řada lidí prostě nedokáže dobře prát. A bohužel se to potom obrací i proti.

Já jsem pět let upozorňovala v Evropském parlamentu, že jestli půjdeme touto cestou, tak se i rozumná ochrana životního prostředí může zastavit.

Pane europoslanče, jaký je váš pohled na ochranu klimatu celosvětově za prezidentství Donalda Trumpa?

Farský: Oslabí se ochrana klimatu, protože to krátkodobě přináší zisky. Trump je transakční prezident, obchodník. Bude chtít něco doručit svým lidem rychle.

Na to bude muset reagovat Evropa. Celý Green Deal byl připravován a schválen před válkou na Ukrajině, před energetickou krizí a před volbou Donalda Trumpa. A jeho zvolení budeme muset reagovat.

Nelze ale ustoupit od ochrany klimatu. Protože to když uděláme, tak nás to v budoucnu bude stát další peníze.

