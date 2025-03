Trump obnoví svobodu Američanů, shoduje se pětice bratrů z New Hampshire. Radikálních změn se nebojí

Washington je vzhůru nohama kvůli snaze o plošné škrtání a propouštění ze strany nové administrativy Donalda Trumpa. Ekonomové mluví o možné recesi. Podle průzkumů mnoho z těchto kroků americká společnost spíš neschvaluje. Značné části Američanů se to ale líbí. Například jedné rodině v New Hampshire. Seriál Concord 12:26 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rodina Skaldonyů u stolu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

David Skladony za svým domem ukazuje kurník se slepicemi nebo to, jak ze stromů na svém pozemku důmyslným systémem hadiček čerpá tekutinu, ze které pak vyrábí domácí javorový sirup. Do jeho chalupy postupně přijíždí jeho bratři. Sourozenců je celkem pět a všichni volili Donalda Trumpa.

Poslechněte si reportáž Jana Kaliby

První z bratrů, právník Bill Skladony si svou volbu pochvaluje, stejně jako všechny ministry a spolupracovníky, které si Donald Trump vybral. Trochu váhá jenom nad šéfem zdravotnictví Robertem Kennedym mladším. Ale překvapivě ne proto, že místo očkování proti spalničkám doporučuje olej z tresčích jater.

„On je trochu divoká karta, začal Trumpa podporovat až ke konci kampaně. Ale jsem rád, že si chce posvítit na farmaceutický průmysl nebo řešit chronickou obezitu. Celkově jsem rád, že teď za Trumpovy vlády bude všechno transparentnější. V této zemi se potlačovaly informace – od dob meziválečného prezidenta Roosevelta až po Bidena. Vždyť kolik toho stále nevíme, třeba o tom, co se stalo 6. ledna 2021. Lidem se to zatajuje,“ je přesvědčený Bill.

Útok na Kapitol

Na námitku, že Trumpem podnícený útok na Kapitol je naopak zdokumentovaný velmi dobře, Bill tvrdí, že šlo o zinscenovanou akci s provokatéry z řad agentů FBI.

Další z bratrů Tom se také vyjadřuje k Trumpovým oblíbeným disciplínám – k vyhrožování cly a k odvetám jeho politickým odpůrcům.

David Skaldony za svým domem | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Vidím chytré lidi argumentovat, že nás cla poškodí, nebo že naopak pomůžou. Jsem ochotný dát Trumpovi šanci se ukázat. Vím, že máme hodně neférových obchodních dohod. Hodně zemí uvaluje cla na americké výrobky,“ myslí si Tom.

Že by se Donald Trump chystal ve Spojených státech omezovat demokracii a chovat se jako diktátor, se nebojí.

„Trump se snaží zeštíhlit státní správu. Ještě žádný diktátor v historii se nepokusil zeštíhlit stát, který kontroluje. Trump chce obnovit svobodu Američanů. S takovými jeho komentáři (o pronásledování oponentů) nesouhlasím. Ale myslím, že Trump zkrátka říká bláznivé věci. Sledovat musíme to, co reálně dělá,“ pokračuje Tom.

To, že Trump reálně jmenoval šéfem FBI muže, který mu pronásledování nepohodlných lidí sliboval, Toma neznepokojuje. „No uvidíme, uvidíme…,“ odpovídá.

Musk a jeho propouštění

Do debaty se vkládá bratr David a pochvaluje si hromadné propouštění a průvan, jaký dělá ve federálních úřadech tým Elona Muska.

„To že dal Trump dohromady tenhle tým s těmi brilantními počítačovými génii, to je fantastické a dává mi to naději. Pořád nás straší tím, jak nás umělá inteligence připraví o práci – ale třeba dovede nahradit naši vládu a státní správu! Všechny ty, co nás bezostyšně okrádají. Všechno to plýtvání. Většina lidí ve státní správě je odporně zkorumpovaná a je potřeba to od nich vyčistit,“ myslí si David a o slovo se musí s bratry místy doslova přetahovat.

Všichni také sdílí, odkud nejraději čerpají informace. Zaznívá jméno moderátora Tuckera Carlsona předloni propuštěného z Fox News, webu Breitbart News bývalého Trumpova stratéga Stevena Bannona nebo webu RealClearPolitics. Nakonec čtyři bratři volají pátému sourozenci Jimmymu, který bydlí v Jižní Karolíně.

Společně se vysmívají Kamale Harrisové. Jimmy se těší, že teď s Trumpem všechno zlevní a že země zastaví přísun přistěhovalců, které označuje za zločince, kteří podle něj na hranicích dostávali servis včetně kreditních karet.