Trump obrací svůj postoj k Ukrajině. Z jeho přístupu je znepokojena i část Republikánské strany

Americký prezident Donald Trump obrací svůj postoj vůči Ukrajině a jejímu prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Nejdřív ho obvinil z toho, že válku s Ruskem začal on. Na to Zelenskyj reagoval tak, že Trump žije v ruském dezinformačním prostředí. Pak ho americký prezident navíc na své sociální síti Truth Social nazval diktátorem, který může přijít o celou svou zemi. Od stálého zpravodaje Washington 10:37 20. února 2025

V amerických médiích se objevují komentáře a reakce na změnu Trumpova postoje vůči Ukrajině, ale reagují také politici i v Trumpově vlastní Republikánské straně. Média uvádějí hlavně fakta a dávají je do kontrastu s výroky Donalda Trumpa.

The Washington Post třeba píše, že jsou průzkumy podpory ukrajinského prezidenta, a ta je přes 50 procent. Kdežto Donald Trump tvrdil, že Zelenského podpora klesla ke čtyřem procentům, přičemž není jasné, odkud takový údaj vzal.

Donald Trump také nařkl Zelenského, že je vlastně prezidentem bez řádných voleb, což noviny vysvětlují, že od napadení Ukrajiny Ruskem platí válečný stav a podle ukrajinské ústavy se ve válečném stavu nekonají volby – bylo by to složité. Dvacet procent území Ukrajiny totiž okupuje Rusko a miliony Ukrajinců jsou mimo území jako uprchlíci.

Televize CNN komentuje Trumpovy výroky na adresu Zelenského tak, že už to přešlo z politické do osobní roviny, Trump třeba říká, že to je průměrně slušný komik a takové útoky mohou mít jenom jediného vítěze – pravděpodobně Rusko.

I v republikánské straně jsou docela znepokojeni přístupem Donalda Trumpa k Ukrajině. Třeba senátorka za stát Maine Susan Collinsová napsala, že chová obrovský obdiv k Zelenskému, který odvážně vedl svou zemi v době války, že je třeba si pamatovat, že původcem války je Vladimir Putin, který zahájil nevyprovokovanou agresi vůči Ukrajině.

Senátor ze Severní Karolíny Thom Tillis, který nedávno byl s kongresovou delegací v Kyjevu, se obává čehokoliv, co by postavilo prezidenta Zelenského a Putina na stejnou morální úroveň. O Zelenském řekl, že je pravou hlavou státu pro dobu války, že drží národ pospolu, zaměřený na ruské okupanty.

Tento senátor také řekl, že Putin je vrah, že to je velmi špatný člověk a že je třeba ho zastavit, jinak budeme nasazovat po Evropě. Přesto nikdo naplno neřekl, že Donald Trump dělá něco špatně nebo že by měl své chování k ukrajinskému prezidentovi Zelenskému nějak změnit.