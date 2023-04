‚Ta jeho pusa ho dostává do problémů.“ New York se chystá na soud s bývalým prezidentem Trumpem

Donald Trump dorazil z Floridy do New Yorku. Tam v úterý po 20. hodině českého času stane před soudem, a coby historicky první bývalý prezident Spojených států si vyslechne, z jakých trestných činů je přesně obžalovaný. Bezpečnostní složky nechaly okolí soudní budovy na Manhattanu uzavřít a podle starosty jsou připravené potlačit případné násilné nepokoje. New York 9:30 4. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trumpovi příznivci se sjíždějí do New Yorku na podporu | Zdroj: Reuters

Američané jsou před touto bezprecedentní událostí zvědaví, jaké bude znění žaloby vůči Trumpovi, a co z ní vzejde.

Je to prý hon na čarodějnice, opakuje oblíbenou mantru svého idolu Trumpův příznivec Jason. Coby Newyorčan sleduje obzvlášť pečlivě, že právě jeho stát obžaluje bývalého prezidenta jako první ze všech prokuratur, které ho vyšetřují.

Na rozdíl od jiných si ale Jason nemyslí, že Trumpovi coby kandidátovi pro prezidentské volby 2024 tato šlamastyka paradoxně pomůže.

„Řeknu ti upřímně, že Trumpa mám rád, ale ta jeho pusa ho dostává do problémů. Myslím, že ta žaloba mu může ublížit. Já osobně nejsem pro žádné násilí nebo něco takového, ale tohle ho poškodí. Pokud ne, bude to skvělé. Jenže lidi teď dostanou do hlavy, že možná všechny ty věci udělal,“ popisuje Newyorčan Jason.

Osobně prý Jason k manhattanské soudní budově Trumpa podpořit nepřijde. „Nemůžu se tam vypravit. Ale určitě ho budu volit,“ slibuje Trumpovi další podporu. Město New York má v pohotovosti 35 tisíc policistů, to je větší početní síla, než mají vojska některých celých zemí.

Protesty v New Yorku

Násilnosti nelze vyloučit, v plánu jsou protesty, ale na rozdíl od útoku Trumpových příznivců na Kapitol před více než dvěma lety, tentokrát policie nemá žádné věrohodné informace o konkrétních hrozbách.

Potvrdil to i starosta New Yorku Eric Adams s tím, že Newyorčané mohou pokračovat ve svém každodenním životě – jen musejí počítat s uzavřením ulic v okolí soudu. Těm, kdo se do města chystají protestovat, vzkázal, ať se kontrolují, protože New York není jevištěm pro jejich nemístný hněv.

Zvlášť jmenoval republikánskou kongresmanku Marjorie Taylorovou Greenovou, která oznámila, že se do města chystá Trumpa podpořit. Kdo se dopustí násilí nebo vandalismu, bude podle starosty Adamse zatčený, ať půjde o kohokoli.

Biden se neobává

Trump sice i tentokrát své příznivce vyzval k protestu, ale na rozdíl od situace před útokem na Kapitol nikoli specificky k účasti na úterních akcích. New York je také lépe monitorovaný a hůře dostupný, než byl tehdy Washington. Prezident Joe Biden prohlásil, že se nepokojů neobává. Každopádně řada Američanů si oddychne, až bude tento den za nimi.

Tak se vyjadřuje i Newyorčanka Rosemary. „Tohle všechno se mělo dít už dávno, a ne šest sedm let poté, co se to stalo. Bylo to ještě před volbami, které pak vyhrál. Neříkám, že teď už nemá cenu se jeho skutky zabývat. Ale myslím, že se tím nic nezmění. Rozhodně nemyslím, že by ho teď přestali podporovat jeho příznivci. Těm je to jedno,“ říká.

Donalda Trumpa na Manhattanu doprovází ochranka z Tajné služby, přenocoval ve svém komplexu na Páté avenue a v úterý odpoledne lokálního času mu u soudu vezmou otisky prstů a seznámí ho se zněním obžaloby. Trump pak počítá s propuštěním, během české noci plánuje být zpátky na Floridě a tam pronést řeč.