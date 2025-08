Trump oznámil rozmístění dvou jaderných ponorek v reakci na výroky Medveděva

„Nařídil jsem rozmístění dvou jaderných ponorek v příslušných oblastech - pro případ, že by tato pošetilá a provokativní prohlášení nebyla jen slovy. Slova jsou velmi důležitá a mnohdy mohou mít nezamýšlené důsledky. Doufám, že toto nebude takový případ,“ napsal šéf Bílého domu.

Trump dal původně ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi 50 dní na změnu přístupu k ruské válce s Ukrajinou, tento týden však lhůtu zkrátil na deset dní.

Poté prý hodlá zavést cla a další opatření, pokud Moskva nepokročí na cestě k míru. Spojené státy ve čtvrtek sdělily Radě bezpečnosti OSN, že Trump chce dohodu o ukončení války na Ukrajině do 8. srpna.

„Měl by pamatovat na dvě věci. 1. Rusko není Izrael ani Írán. 2. Každé nové ultimátům je hrozbou a krokem k válce. Ne mezi Ruskem a Ukrajinou, ale s (jeho) vlastní zemí,“ napsal v pondělí na síti X Medveděv, jenž je v posledních letech známý ostrými výroky na adresu Západu.

Ruský exprezident rovněž Trumpovi připomněl, že Rusko disponuje jadernými zbraněmi jako krajním prostředkem, poté co Trump vzkázal Medveděvovi, aby si dával pozor na jazyk.

„Řekněte Medveděvovi, tomu neúspěšnému bývalému ruskému prezidentovi, který si myslí, že je stále prezidentem, ať si dává pozor na jazyk,“ napsal šéf Bílého domu na Truth Social s tím, že se Medveděv pohybuje na tenkém ledě.

