Nákaza covidem jako ‚symbol‘ Trumpova nezvládnutí pandemie. Jaké dopady to může mít na kampaň?

„Dnes v noci jsme byli Melania a já pozitivně testovaní na covid-19." Zpráva zveřejněná prezidentem Donaldem Trumpem na jeho twitterovém účtu vyvolala ve Spojených státech poprask. Do amerických prezidentských voleb zbývá necelých pět týdnů, předvolební kampaň současného šéfa Bílého domu se tak dostává do nemalých problémů. „Může to být zatím největší symbol toho, jak se Trump nedokázal s koronavirem vypořádat," říká amerikanista Petr Boháček.

„Chci říct, že konec pandemie je na dohled a příští rok bude jedním z nejúžasnějších v historii naší země,“ tvrdí Trump na předtočené videonahrávce odvysílané u příležitosti každoroční večeře nadace Alfreda E. Smithe, která se konala ve čtvrtek večer. Jen o pár hodin později šéf Bílého domu oznámil, že on a jeho manželka mají pozitivní test na covid-19.

S nemocí už je ve Spojených státech spojováno přes 200 tisíc úmrtí a s každým dnem přibývají stovky dalších. Trump se přesto snažil americkou veřejnost přesvědčit, že má pandemii za sebou, diagnóza tak pro něj znamená velkou ránu, podotýká agentura AP.

Kvůli svému přístupu ke koronaviru čelí Trump u značné části Američanů masivní kritice, která v září ještě zesílila poté, co se dostal na světlo světa obsah rozhovoru s novinářem Bobem Woodwardem. V něm šéf Bílého domu na jaře přiznal, že hrozby pandemie zlehčoval záměrně, aby nevyvolával paniku.

Kritiku se snaží Trump všemožně odrážet a zároveň ze všech sil usiluje o to svést pozornost na jiná témata – v současnosti to je především nominace konzervativní soudkyně Amy Coney Barrettové do Nejvyššího soudu USA, která má nahradit zesnulou liberální soudkyni Ruth Bader Ginsburgovou. Zatímco jeho odpůrci kvůli nominaci Barrettové jen pár týdnů před volbami bijí na poplach, republikánští voliči mu tleskají.

Zprávy o Trumpově diagnóze ale vrací americkou pozornost zpátky k tématu koronaviru.

„Může to být zatím největší symbol toho, jak se Trump nedokázal s koronavirem vypořádat – ať už je to 200 tisíc mrtvých nebo propad ekonomiky. Dává to situaci jasnou symboliku, což by mohlo pohoršit Trumpovy preference i mezi jeho srdcovými voliči,“ říká pro iROZHLAS.cz amerikanista Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Petr Boháček.

„Na druhou stranu už teď dvě třetiny Američanů vnímají, že Trump reagoval na koronavirus velmi pomalu. A přestože dvě třetiny obyvatel ví, že Trump situaci od začátku špatně uchopil, má preference, jaké má. Nejsou sice tak velké, nevyhrává nad Bidenem, ale pořád má šance na vítězství. Přeci jen je to Donald Trump, kterému lidé stále odpouštějí. Teď mají důvod mu odpustit ještě víc, a to kvůli nominaci soudkyně do Nejvyššího soudu,“ podotýká analytik.

Dopady na kampaň

Podle odborníka AMO tak zprávy o Trumpově pozitivním testu na koronavirus větší dopady na jeho předvolební preference mít nemusí – u některých voličů to může jeho podporu naopak ještě zesílit.

„Kde to ale může mít větší vliv, jsou procedurální věci, jako je jmenování soudkyně, schvalování finančního balíčku na vypořádání se s koronavirem nebo celkově na další předvolební proceduru, debaty a tak dále. V tom to může být komplikovanější a mít větší efekt,“ míní Boháček.

Podobnými otázkami se zabývají také americká média. Podle jeho lékaře Seana Conleyho jsou Trump i manželka Melania v dobrém stavu a prezident bude z Bílého domu pokračovat ve výkonu svých povinností. Jak ale podotýká list New York Times, Trump se musí na určitý čas stáhnout z předvolebního boje, ať už u něj bude průběh nemoci covid-19 jakýkoli. Podle zdrojů deníku má Trump příznaky jako při nachlazení.

Prezidentův program se mění už teď. Na pátek měl původně naplánované dvě předvolební akce, z toho jednu na Floridě, o víkendu pak chtěl vystoupit na dvou mítincích ve Wisconsinu. Právě tyto státy přitom patří mezi takzvané „swing states“, kde je voličská podpora mezi tábory demokratů a republikánů historicky vyrovnaná, a kde je proto souboj o voliče tradičně nejdramatičtější.

„To mu může Trumpovi uškodit. Tyto dva státy patří k těm, kde Trump potřebuje zabojovat a volební mítinky pro něj přeci jen hrají velkou roli. Nejen proto, že je výborným bavičem, ale také proto, že si obvykle vybírá malá města, kam se většina tradičních politiků nepodívá. Tím si získává klíčovou skupinu voličů mimo velká města, ale i mediální zájem menších lokálních médií, což pro něj bylo v minulosti důležité,“ tvrdí Boháček.

Nový vývoj tak prezidentovi dál komplikuje volební souboj o Bílý dům, ve kterém je podle průzkumů mírným favoritem kandidát Demokratické strany Joe Biden – a to nejen v celonárodních průzkumech, ale i v řadě klíčových „swing states“.

„Určitě to ale nechci přeceňovat. Trump přeci jen dokáže zaplnit média a mobilizovat voliče jinak, z dlouhodobější strategie ale zrušení mítinků pro něj nějakou ztrátu znamenat bude – na rozdíl od Bidena, který na tom strategii nemá založenou vůbec,“ vysvětluje amerikanista.

Co hrozí?

V ohrožení se mohou ocitnout i dvě další prezidentské debaty, které oba kandidáty do voleb 3. listopadu ještě čekají. Příští debata se měla uskutečnit 15. října, tedy za dva týdny. „Poradce z Bílého domu mi řekl, že pokud prezident zůstane bezpříznakový, mohl by ji ještě stihnout,“ uvedla na twitteru zpravodajka americké rozhlasové stanice NPR Tamara Keithová.

Nejistý je ovšem postup v případě, kdy by se stav 74letého prezidenta začal zhoršovat. Pokud by Trump onemocněl, mohlo by to podle New York Times vést k debatám o tom, zda by vůbec mělo jeho jméno figurovat na hlasovacích lístcích.

„Je otázkou, v jakém zdravotním stavu Trump vlastně bude a jestli bude schopný fungovat. Přeci jen je v té nejohroženější skupině starších lidí, kteří trpí určitou formou obezity,“ říká Boháček s tím, že při výrazném zhoršení jeho zdravotního stavu se může situace s volbami zkomplikovat – pokud by se nemohl voleb účastnit, musela by Republikánská strana vyřešit, kým by Trumpa nahradila.

Ani vážnější průběh onemocnění u prezidenta by ale podle něj zásadní vliv na chod Spojených států neměl.

„Pokud je prezident ze zdravotních důvodů neschopný vykonávat úřad, pak to přebírá viceprezident. Musel by ale tom být opravdu velmi špatně, aby k něčemu takovému došlo. Samotný fakt, že má koronavirus, na tom nebude nic měnit. Pokud by ale funkci nemohl vykonávat ani viceprezident, pak by to paradoxně spadlo na předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou, což je demokratka, a po ní pak na šéfa Senátu,“ popisuje analytik AMO.

V pátek ráno tamního času byl test na koronavirus u 61letého Trumpova viceprezidenta Mika Pence negativní.

Prezident Spojených států byl na covid-19 pozitivně testován ve čtvrtek večer poté, co se nákaza potvrdila u jeho poradkyně Hope Hicksové, která Trumpa a některé členy jeho rodiny doprovázela i při úterním televizním duelu s Bidenem. Nakažených v okolí Hicksové a Trumpa tak může být víc.

Značné obavy přitom vyvolává případná nákaza u 77letého Bidena. Během první televizní debaty, která se uskutečnila v úterý v Clevelandu, si Trump s Bidenem sice nepodali ruce a stáli od sebe zhruba tři metry, šlo ale o uzavřený prostor a šíření viru mohl usnadnit i Trumpův hlasitý slovní projev. Podle epidemioložky Saskie Popescuové je proto „docela možné“, že Biden mohl být viru vystaven.

Co Trump prohlásil o koronaviru? „Myslíme si, že to máme velmi dobře pod kontrolou. V tuto chvíli máme v této zemi jen velmi malý problém,“ pronesl Trump na konci ledna. „Prostě zmizí. Jednoho dne, jako zázrakem, ten virus zmizí,“ prohlásil 27. února. „Měl jsem pocit, že to je pandemie dlouho před tím, než byla označena za pandemii,“ řekl Trump novinářům 17. března. „Pak tu vidím, že to za minutu zabije dezinfekce. Je tady způsob, jak bychom to mohli nějak vstříknout dovnitř? Skoro jako čištění. Protože se to (koronavirus) dostává do plic a napáchá to tam hrozné škody.... takže by bylo zajímavé se tím zabývat,“ poznamenal v druhé polovině dubna s tím, že výzkum nechá na lékařích. „Když jste v nemocnici, kde mluvíte s mnoha vojáky a lidmi, z nichž někteří jsou právě po operaci, je nošení roušky skvělá věc,“ prohlásil během návštěvy vojenské nemocnice Waltera Reeda, kde si roušku nasadil na veřejnosti poprvé. Dodal, že proti nošení roušek nikdy nebyl, záleží ale na místě a okolnostech. „Vedeme zatvrzelý boj proti neviditelnému nepříteli – čínskému viru, který si ve 188 zemích vyžádal nesčetné lidské životy,“ uvedl během virtuálním projevu k Valnému shromáždění OSN 22. září, kdy vyzval, aby mezinárodní společenství pohnalo Čínu k odpovědnosti za šíření viru. „Pokaždé, když ho vidím, nasadí nějakou masku. Může mluvit šedesát metrů ode mě, a přesto bude mít tu největší masku, jakou jsem kdy viděl,“ řekl Trump během první předvolební debaty na konto svého demokratického protikandidáta Joea Bidena.