Trump plánuje zvýšit cla na dovoz hliníku a oceli na 50 procent. ‚Nikdo je nebude moci obejít,‘ napsal

Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit clo na dovoz ocele do Spojených států na 50 procent ze současných 25 procent. Řekl to na setkání se zaměstnanci ocelárny U.S. Steel v Pensylvánii. Zvýšení cla má posílit americký ocelářský průmysl. Později na své sociální síti Truth Social napsal, že vyšší clo se bude vztahovat i na hliník a vstoupí v platnost 4. června. Washington 7:07 31. května 2025

„Nikdo nebude moci tato cla obejít,“ řekl Trump před dělníky. Po jeho oznámení někteří účastníci začali skandovat „USA, USA!“.

Trump oznámil zavedení cla 25 na veškerý dovoz ocele a hliníku v únoru. V platnost toto clo vstoupilo 12. března a platí pro všechny země. Opatření podle jeho administrativy podpoří produkci ocele a hliníku v USA.

Trump v Pensylvánii také pochválil fúzi mezi U.S. Steel a japonským konkurentem Nippon Steel, kterou minulý týden podpořil. Bližší podrobnosti o fúzi zatím nejsou příliš známé, upozornila agentura AFP.

Trump ale ujistil, že Nippon Steel hodlá vložit 14 miliard USD (307,5 miliardy Kč) do budoucnosti U.S. Steel a ocelárna bude nadále pod kontrolou Spojených států. Nippon se také zavázal udržovat vysoké pece U.S. Steel v plném provozu po dobu minimálně deseti let a nebude propouštět.

Podle ministerstva obchodu jsou Spojené státy největším dovozcem ocele na světě, s výjimkou Evropské unie. Loni USA dovezly 26,2 milionu tun. Podle americké vlády se nejvíce ocelářských výrobků dováží z Kanady, Brazílie a Mexika, mezi deset největších dovozců do USA patří také Německo.

Německé sdružení ocelářského průmyslu Wirtschaftsvereinigung Stahl uvedlo, že USA jsou nejdůležitějším odbytištěm pro evropský ocelářský průmysl. V roce 2023 se z celé EU do USA vyvezly přibližně čtyři miliony tun ocele, z toho přibližně jeden milion tuny z Německa, které je největším výrobcem ocele v EU, napsala agentura DPA.

Podle posledních údajů se přibližně čtvrtina oceli používané v průmyslovém odvětví v USA dováží. U hliníku je to více než 40 procent.