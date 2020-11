Nelehký odchod z Bílého domu. Po předání úřadu Trumpovi hrozí žaloby, v záloze má televizi

Přestože sám porážku ve volbách neuznal, je už téměř jisté, že Donald Trump v lednu Bílý dům opustí a předá úřad do rukou demokratů. Po čtyřech letech v čele Spojených států ale jeho odchod z Oválné pracovny nebude snadný. Čeká ho řada civilních žalob, vypořádat se musí i s obrovskými dluhy a na velké změny se musí připravit také členové jeho rodiny, které Trump do vysokých funkcí administrativy obsazoval ve velkém. Analýza Washington 7:05 11. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump se loučí s příznivci na jednom z předvolebních mítinků | Zdroj: Profimedia

Trump opakuje, že volby vyhrál, a vše nasvědčuje tomu, že se křesla v Oválné pracovně jen tak nevzdá. Přesto je jednou nohou v Bílém domě už jeho demokratický protikandidát Joe Biden.

Americká média mezitím spekulují, co Trumpa po odchodu z úřadu vlastně čeká, v mnoha ohledech to ale nejsou zrovna příznivé vyhlídky.

Dluhy a soudní spory

Pětačtyřicátý prezident Spojených států vstupoval do Bílého domu jako mediálně známý podnikatel a šéf společnosti The Trump Organization, která kromě obchodu s nemovitostmi provozuje po celém světě hotely, kasina nebo golfová hřiště.

Jak ale upozorňuje americký list The New York Times, čtyři roky ve funkci prezidenta si na rodinném impériu vybraly svou daň, a tvrdí to i sám Trump – aniž by předložil jakékoliv důkazy, prezidentství ho podle něj „pravděpodobně stálo tři až pět miliard dolarů“.

Po inauguraci se Trump odmítl svého impéria vzdát – společnost Trump Organization přijala jen vlastní etický plán, který mimo jiné zahrnuje uzavírání nových obchodních dohod v zahraničí. Před nástupem do funkce se přitom Trump Organization snažila o expanzi v Číně a obchodní plány měla například také v Kolumbii, Brazílii nebo Turecku. Právě zákaz uzavírání nových dohod v cizích zemích se tak podle NY Times stal největší ranou pro jeho impérium.

Tento závazek s koncem Trumpova prezidentství padá, dá se proto očekávat, že po odchodu z Bílého domu společnost opět začne nové obchody čile navazovat, píše NY Times. V tomto ohledu ale bude čelit řadě překážek – nejen koronavirové pandemii, ale například i vyšetřování firemních aktivit a sérii soudních sporů.

„Po návratu do soukromého života čeká Trumpa řada soudních sporů a vyšetřování. Některé z nich by mohly pošpinit pověst jeho rodiny, mohou ovlivnit jeho podnikání a poškodit mohou i jeho osobně, protože přijde o ochranu, kterou mu prezidentství poskytuje,“ píše například také list USA Today.

Druhý neprodávanější americký deník zároveň upozorňuje, že imunita, která Donalda Trumpa nyní chrání, se vztahuje k výkonu funkce prezidenta, ne k jeho obchodním a dalším aktivitám.

‚Plášť imunity zmizí‘

Největší hrozba na něj přitom čeká v rodném New Yorku, dodává USA Today.

Vyšetřování proti Trumpovi a jeho společnosti tam vede manhattanský prokurátor Cyrus Vance, který na začátku srpna naznačil, že vyžaduje prezidentovy finanční záznamy v souvislosti s „možným rozsáhlým a dlouhodobým kriminálním počínáním v prezidentově firmě The Trump Organization“, včetně údajného pojistného a bankovního podvodu. Ty jsou spojeny s podezřením, že Trump při prezidentské kampani před čtyřmi lety zaplatil za mlčenlivost dvěma ženám, s nimiž měl údajně nemanželský poměr, což Trump popírá.

Proti zveřejnění svých finančních záznamů Trump bojuje již od roku 2016. Jeho právníci přitom celou dobu argumentují tím, že prezident nemůže čelit vyšetřování, dokud zastává svůj úřad. Bývalý federální prokurátor David Weinstein ale pro USA Today upozorňuje, že „jakmile opustí úřad, plášť jeho imunity zmizí“.

Amerikanista Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Kryštof Kozák ale varování některých amerických médií mírní. „Žaloby mu budou znepříjemňovat život, přece jen má ale status bývalého prezidenta. I proto si nemyslím, že bude až tak jednoduché ho zavřít do vězení,“ říká pro iROZHLAS.cz.

Podobné soudní spory mohou expanzi Trump Organization v zahraničí a celkovému oživení impéria stát v cestě, varuje New York Times a dodává, že vzhledem ke stamilionovým dluhům je ale navazování nových obchodních dohod pro Trumpa o to naléhavější.

Informace o Trumpově hlubokém zadlužení přinesl na konci září právě deník NY Times, který získal přístup k prezidentovým daňovým přiznáním. Ty kromě jiného naznačují, že se Trump údajně vyhýbal placení daní a že osobně ručí za půjčky v hodnotě 300 milionů dolarů.

„Já bych se o Trumpa po odchodu z Bílého domu nebál. Má dobré právníky, celosvětově velmi známou obchodní značku, ale také dost energie. Stejně jako v minulosti přehodí své právní spory na právníky a svoje dluhy bude řešit tak, že si opět půjčí v bance,“ říká k tomu Kozák.

Další cesty Trumpova klanu

Po odchodu z Bílého domu se na notné změny musí připravit také členové jeho rodiny, které si Trump po volbách v roce 2016 do administrativy přivedl. To se týká především jeho dcery Ivanky a jejího manžela Jareda Kushnera, kteří se stali prezidentovými poradci.

„V tomto směru byla administrativa určitě nezvyklá. Roli, jakou zastává například jeho dcera Ivanka a zeť Jared Kushner, nemá v moderních amerických dějinách obdoby. S čím by se to dalo trochu srovnat, je případ prezidenta Kennedyho, jehož bratr byl ministrem spravedlnosti. Trumpovi dospělí synové neměli v administrativě až tak důležité oficiální pozice, ale o to výrazněji ho pak hájili jak na sociálních sítích, tak na různých politických mítincích,“ popisuje Kozák.

Dalšímu osudu Ivanky Trumpové, která v otcově administrativě oficiálně zastávala funkci poradkyně pro otázky vzdělávání a posílení ekonomického postavení žen, se věnuje také britský deník The Guardian. Podle něj je nepravděpodobný nejen její návrat do světa módy, ale vzhledem k vyšetřování se pro ni jeví jako „nestabilní pracoviště“ také Trump Organization.

Podle amerikanisty ale Trumpova rodina včetně jeho dcery nebude mít s dalším uplatněním problém. „Je potřeba nezapomínat na to, že Trump má pořád základnu o desítkách milionů voličů, kteří mu dali svůj hlas. A pokud bereme Trumpa jako určitou značku, i členové jeho rodinného klanu se po prohře dokážou velmi dobře uplatnit,“ míní Kozák.

Televize a možná kandidatura

Vzhledem k jeho dřívějším zkušenostem z televizní obrazovky – zejména díky své dřívější reality show The Apprentice na stanici NBC – americká média také spekulují, že dalším Trumpovým plánem po odchodu z Bílého domu může být vybudování nové televizní stanice. Ta by se stala konkurencí zejména pro konzervativní Fox News, která šla prezidentovi na ruku, během vyhlašování volebních výsledků ale obrátila.

„Co se mi jeví jako nejpravděpodobnější, je nový mediální projekt. Spekuluje se o tom, že založí vlastní televizní stanici, kde by měl vlastní talk show, což by naprosto vyhovovalo jeho naturelu,“ myslí si Kozák.

Ze scény tak Trump zřejmě nezmizí ani po odchodu z Bílého domu. Některá americká média včetně New York Times navíc zmiňují i možnost další Trumpovy kandidatury na prezidenta v příštích volbách, tedy v roce 2024. A nevylučuje to ani sám Trump. Je ale otázkou, jak by se k takovému kroku Republikánská strana postavila.

„Donald Trump teď cítí velké rozhořčení a pomsta je důležitou motivací. Záleží ale na spoustě faktorů a na tom, co se odehraje uvnitř Republikánské strany. Řada lidí v Republikánské straně se bude chtít Trumpa zbavit a posunout se dál,“ odhaduje pro iROZHLAS.cz Kozák a dodává, že je třeba brát v úvahu i Trumpův věk. Jeho opětovnou kandidaturu proto vidí spíš jako nepravděpodobnou.

„Není to stoprocentní, ale rozhodně se to nedá ani vyloučit,“ uzavírá amerikanista.