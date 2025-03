Trump podepsal výnos na zrušení ministerstva školství. ‚Učitelům bude lépe,‘ slíbil

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos, který má vést ke zrušení federálního ministerstva školství. Šéf Bílého domu zároveň přislíbil, že o učitele bude lépe postaráno. Příslušný dokument podle záběrů televize CNN podepsal obklopen několika školáky sedícími v lavicích. Zpravodajský server The New York Times (NYT) poznamenal, že ministerstvo školství prezident nemůže zcela zrušit bez souhlasu Kongresu. Washington 22:40 20. 3. 2025 (Aktualizováno: 22:46 20. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos, který má vést ke zrušení federálního ministerstva školství | Zdroj: Reuters

Ministerstvo, které zřídil demokratický prezident Jimmy Carter v roce 1979, kritizoval republikán Trump už ve svém prvním období v úřadě, nyní však v rámci škrtů ve vládních úřadech řízených prezidentovi blízkým miliardářem Elonem Muskem chce instituci zrušit.

Minulý týden vyšla najevo informace o zrušení téměř poloviny pracovních míst na ministerstvu, kde má zůstat necelých 2200 lidí z původních 4100. Zástupci resortu tvrdí, že zatím zvládnou pokračovat v plnění klíčových funkcí jako je distribuce federální pomoci školám nebo správa studentských půjček.

„Zavřeme ho co nejdříve, co to půjde,“ uvedl Trump s tím, že „ministerstvo nedělá dobrotu“ a že další země si vedou lépe v žebříčku vzdělávání než USA, přičemž zmínil například i Čínu. „Po 45 letech vynakládají USA na vzdělávání mnohem více peněz než kterákoli jiná země. Přesto jsme na konci žebříčku, pokud jde o úspěšnost,“ uvedl prezident. „Ať se nám to líbí, nebo ne, jsme tam, kde jsme,“ dodal. O stávající šéfce resortu Lindě McMahonové řekl, že už „snad dlouho ministryní školství nebude“. Školství se tak nyní podle Trumpa opět stane doménou jednotlivých států, „jak to má být“.

Ačkoliv mají republikáni nyní většinu v obou komorách Kongresu, ke zrušení federálního ministerstva školství by potřebovali v Senátu podporu části demokratů, protože ke schválení takového kroku je zapotřebí takzvaná „supervětšina“ v podobě alespoň 60 hlasů. V praxi by tak potřebovali podporu alespoň sedmi demokratů, což se podle médií jeví jako nepravděpodobné.

V závěru svého komentáře k rušení federálního ministerstva školství prezident chválil učitele. „Je mi jedno, jestli jsou v odborech, nebo nejsou, postaráme se o naše učitele,“ řekl. V odborech je podle vládních statistik 70 procent pedagogů veřejných škol. „Budeme naše učitele mít rádi a budeme si jich vážit stejně jako našich dětí,“ poznamenal prezident.

Trump při podpisovém ceremoniálu naznačil, že o zrušení ministerstva by nakonec mohl hlasovat Kongres. Dnešní akce se zúčastnili mimo jiné republikánští guvernéři Texasu a Floridy, Greg Abbott a Ron DeSantis.

„Donald Trump dobře ví, že nemůže zrušit ministerstvo školství bez Kongresu - ale chápe, že když propustíte všechny zaměstnance a rozbijete ho na kusy, můžete dosáhnout podobného, zničujícího výsledku,“ poznamenala demokratická senátorka Patty Murrayová. Šéfka učitelského odborového svazu Randi Weingartenová mezitím prezidentovi v prohlášení vzkázala: „uvidíme se u soudu,“ píše agentura Reuters.

Republikáni změny naopak vítají. „Vzdělávání patří rodičům a místním obcím - ne washingtonským byrokratům,“ uvedl například republikánský kongresman Mark Alford. Trumpovo ministerstvo školství po podpisovém ceremoniálu krok označilo za historický s tím, že „osvobodí budoucí generace amerických studentů a otevře příležitosti k jejich úspěchu“. Také poznamenalo, že zrušení ministerstva nezastaví „financování těm, kteří na něm závisejí“, včetně vysokoškoláků a studentů s postižením.

Americké školy jsou podle médií z 85 procent financovány vládami jednotlivých států či lokálními samosprávami, federální peníze tvoří jen malou část zdrojů. Zpravodajský server BBC zároveň poznamenal, že jsou to státy a okresy, kdo řídí americké školy a stanovují osnovy, nikoliv federální ministerstvo, jak se mnozí mylně domnívají.

Ministerstvo však dohlíží na financování veřejných škol, spravuje studentské půjčky a provozuje programy na pomoc studentům z nízkopříjmových rodin. Resort také má významnou roli ve správě a dohledu nad federálními studentskými půjčkami, které využívají miliony Američanů k placení vysokoškolského studia.