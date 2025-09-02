Trump podle soudu porušil zákon. Nasazení vojáků proti demonstrantům v Los Angeles bylo protiprávní

Nasazení Národní gardy vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa během protestů a protiimigračních razií v jižní Kalifornii bylo nezákonné. V úterý o tom rozhodl federální soudce s tím, že jeho nařízení vstoupí v platnost v pátek, napsala agentura AP. Podle agentury Reuters se však očekává, že se Trumpova administrativa proti rozhodnutí soudu odvolá.

Policisté v Los Angeles střílejí gumovými projektily proti demonstrantům

Trump v červnu nařídil vyslání 4000 příslušníků Národní gardy a 700 vojáků námořní pěchoty do Los Angeles v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím ve druhém nejlidnatějším městě USA (archivní foto) | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Soudce Charles Breyer v úterý rozhodl, že Trumpova administrativa porušila federální zákon vysláním vojáků jako ozbrojeného doprovodu federálních agentů při protiimigračních raziích. Stažení zbývajících jednotek však soudce podle AP nenařídil.

Trump v červnu nařídil vyslání 4000 příslušníků Národní gardy a 700 vojáků námořní pěchoty do Los Angeles v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím ve druhém nejlidnatějším městě USA.

Rozhodnutí vyslat na místo gardisty vyvolalo napětí a odsouzení ze strany demokratů, podle nichž Trump jen využil vojáky k potlačení odporu proti své přísné protiimigrační politice. Případ zároveň rozvířil nové otázky ohledně rozsahu prezidentských pravomocí.

Kalifornie následně podala na Trumpovu administrativu žalobu s tím, že vojáci vyslaní v létě do Los Angeles porušovali zákon, který zakazuje využívání ozbrojených sil k prosazování místních zákonů.

Právníci republikánské administrativy naopak argumentovali, že příslušný zákon se na případ nevztahuje, protože vojáci chránili federální úředníky, ale nevynucovali místní zákony.

Trumpova administrativa zároveň tvrdí, že gardisté byli povoláni na základě pravomoci, která prezidentovi umožňuje je nasadit.

Rozhodnutí přichází v době, kdy Trump opakovaně hovoří o nasazení Národní gardy ve městech vedených demokraty, jako jsou Chicago, Baltimore nebo New York.

Gardu přitom už prezident nasadil v rámci svého bezprecedentního převzetí dohledu nad vymáháním práva v hlavním městě Washingtonu, poznamenala AP.

