S Trumpem by se do americké zahraniční politiky vrátil chaos, upozorňuje historik Lukeš

Ukrajinští politici burcují svět, aby se nepřestával zajímat o válku, kterou proti jejich zemi vede Rusko. Tomu dosud země dokázala vzdorovat i díky vojenské pomoci USA. „Ukrajina už není dominantním tématem médií, ale lidé, kteří o té pomoci rozhodují – prezident Joe Biden i Kongres včetně republikánů – naprosto chápou geopolitický význam americké pomoci Ukrajině,“ říká pro Český rozhlas Plus profesor Bostonské univerzity Igor Lukeš. Interview Plus Praha/Boston 21:44 8. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jsem si jist, že americká pomoc Ukrajině bude pokračovat,“ říká profesor Bostonské univerzity Igor Lukeš | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Připouští ale, že hlasy volající po omezení americké pomoci by posílily v případě návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, který tvrdí, že by válku na Ukrajině vyřešil za několik hodin či dní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Igor Lukeš, profesor Bostonské univerzity

„Nikdo neví, jak by se poté změnila americká zahraniční politika, a tím nikdo myslím i Donalda Trumpa. Nedomnívám se, že má nějakou vlastní filozofii mezinárodních vztahů. Myslím, že by se do Bílého domu a zahraniční politiky vrátil chaos,“ míní Lukeš.

Nejnovější průzkumy naznačují, že Trump v popularitě překonává současného prezidenta Joea Bidena v klíčových státech, které budou za rok rozhodovat o tom, kdo se stane prezidentem.

Absolutní podpora Izraele může Bidenovi uškodit. Alternativou je ale jen Trump, míní amerikanista Číst článek

„Například do mého státu Massachusetts kandidáti už vůbec ani nejezdí, protože všichni předpokládají, že tam vždycky vyhraje demokrat. A především na jihu zase budou vyhrávat republikáni. Takže pro výsledek budou rozhodující tři až čtyři státy, ve kterých jde o všechno,“ vysvětluje.

Zatímco na straně demokratů se žádný jiný kandidát než Joe Biden téměř jistě neobjeví, v případě republikánů ale Lukeš očekává, že Trump bude mít vyzyvatele, pokud se jeho soudní proces bude vyvíjet jako doposud.

„Je to velká zkouška amerického soudního systému, zda soudci dokážou zabránit tomu, aby se z toho nestalo nějaké pobavení pro masy, ale aby to byl normální právní proces, kde kompetentní lidé rozhodnou o vině či nevině obžalovaného,“ dodává.

Poučení z Trumpa

Trumpovo vítězství by mohlo zvrátit dosavadní americkou politiku, že o podmínkách míru s Ruskem rozhodnou výhradně Ukrajinci sami. Pokud by se Rusku podařilo získat území a svět se s tím smířil, byl by to špatný signál nejen pro Ukrajinu, ale i pro Rusko.

„Pokud by se ukázalo, že hrubou silou lze překreslit mapu, Putin by z války vyšel s odřenými zády, ale víceméně úspěšně. První Putinovou obětí jsou Rusové a klesla by pravděpodobnost, že by se ho v brzké době byli schopni zbavit,“ poznamenává Lukeš.

Dejte mi 24 minut vás přesvědčit, že válku nevyřešíte, vzkázal Zelenskyj Trumpovi a pozval ho na Ukrajinu Číst článek

Ruští představitelé často mluví o tom, že chtějí změnit světový řád, kterému podle nich dominuje Západ v čele se Spojenými státy. „Zatím k tomu mají jako spojence Severní Koreu a Írán. Nevěřím, že Čína je spojencem Ruska, Čína je spojencem Číny,“ podotýká s tím, že další státy jako například Indie se rozhodly v konfliktu mezi Východem a Západem neangažovat.

Otázkou prý ale je, zda se například evropské země dokázaly ze čtyř let Trumpova prezidentství poučit a na jeho chaotickou politiku by reagovaly lépe.

„Když Trump kandidoval poprvé, tak mě sice jeho vítězství skutečně překvapilo, ale zpětně jsem to byl schopen pochopit. Ale po čtyřech letech, kdy pro něj hlasovalo víc lidí než poprvé, se obávám, že nemohu se stejnou sebedůvěrou tvrdit, že se lidé učí. Ale chtěl bych doufat, že státy se možná učí lépe než voliči,“ uzavírá Lukeš.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, audio je v úvodu článku.