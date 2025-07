Trump poslal dopis 17 farmaceutickým firmám. Mají ‚podniknout okamžité kroky ke snížení ceny léků‘

Americký prezident Donald Trump se dopisy obrátil na ředitele 17 velkých farmaceutických firem. Žádá je, aby podnikli okamžité kroky ke snížení cen léků na předpis. Ve čtvrtek o tom podle agentury Reuters informoval Bílý dům. Washington 22:05 31. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump požaduje snížení cen léků pro Američany | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Dopisy odešly šéfům firem Eli Lilly, Sanofi, Regeneron, Merck & Co, Johnson & Johnson, AstraZeneca a dalším. Kopie dopisů zveřejnil Trumpův účet na síti Truth Social.

25:07 Trump snižuje Američanům daně, ti chudší ale přijdou o sociální a zdravotní podporu, říká Švejnar Číst článek

Prezident požaduje, aby lidé s nízkými příjmy měli větší prospěch z garance nejlepší ceny léků. Chce také, aby firmy nové léky nabízely automaticky za nejnižší cenu.

Kromě toho se mají veškeré dodatečné příjmy generované v zahraničí vracet americkým pacientům a daňovým poplatníkům, řekla novinářům Trumpova mluvčí Karoline Leavittová. Prezident firmám dal čas do 29. září.

Snížení cen léků je pro Trumpa klíčové, v polovině května podepsal odpovídající exekutivní příkaz. To, kolik léky ve Spojených státech stojí, určuje do značné míry farmaceutický průmysl. Vláda na to má jen omezený vliv, uvedla agentura DPA.