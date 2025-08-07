Trump potřebuje summit jako symbol úspěchu. Putin chce zase ukázat, že není v izolaci, říká expert
Zahraničněpolitický poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov ve čtvrtek sdělil, že Moskva Washington se dohodly na setkání Vladimira Putina a Donalda Trumpa. Podle Ušakova už byly zahájeny přípravy summitu, který se má konat v nadcházejících dnech. „Pro obě strany je důležité zahájit jednání o strategických otázkách,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Zbyněk Dubský z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické.
Pokud se tedy na čtvrtečním vyjádření Kremlu už nic nezmění, avizovaná schůzka bude prvním americko-ruským summitem na nejvyšší úrovni po více než čtyřech letech. Jak si vysvětlujete ten posun?
Je to samozřejmě velmi překvapivé během toho, co se v posledních týdnech a týdnu děje. Ale pokusil bych se o standardnější vysvětlení, protože se přece jenom jedná o určitou kulminaci dění v tomto roce, kdy se ukazuje, že válka na Ukrajině je velmi nákladná.
Kroky, které obě strany činí, jsou velmi nákladné, ale jsou nákladné i pro podporovatele Ukrajiny jako takové. Mnohá opatření, pokud jsou spojena s dnešní celní válkou, jsou riziková a linie jednání byla nastavena už před mnoha měsíci – včetně i teoretické možnosti vlastního summitu.
A pokud mí být ta linie úspěšná, tak se musí dostavit i výsledky. Není to vždy v řádu dnů a týdnů, ukazuje se, že mnohdy to jsou dlouhé měsíce. A tento summit by mohl být vítaným symbolem toho, že jednání jsou možná nejenom o Ukrajině.
Tady bych rád zdůraznil, že pro obě strany je důležité zahájit jednání o mnohých strategických otázkách, které se týkají globální roviny. Jako nejdůležitější bych vnímal například návrat jednání o jaderném zbrojení.
Motivace jednat
Dá se předpokládat, že pokud se tedy oba prezidenti sejdou tak, že se potkají už nad předběžně domluveným závěrem summitu – tedy jinými slovy, pokud bylo oznámeno, že ten summit se má konat v nejbližších dnech, naznačuje to, že třeba už je něco předdohodnuté?
Je běžné, že takové události jsou dlouho připravované dopředu včetně toho, co jste naznačil – jakéhosi programu nebo výstupů, které by tam mohly být přijaty.
Teď je nám to předkládáno jako nějaký překvapivý zlom. Buď je to pravda, a pak lze asi těžko očekávat, že se během řádově několika dní podaří dohodnout nějaké výstupy. Anebo už určité přípravy probíhaly, a pak by určité náznaky být mohly.
Pro mě osobně je velmi důležité, že nyní obě strany potvrdily, že summit chtějí, a spojují ho i s možnými kroky k ukončení války na Ukrajině i s možnostmi řešení jiných strategických otázek.
Proč vlastně teď chtějí Trump a Putin přistoupit k jednání?
Chtěl bych zdůraznit jednu věc a odvolat se trošku i na vědomí historie, kdy summit nemusí nutně mít výstupy, ale může sloužit k tomu, že dá určitý jízdní řád toho, co bude projednáváno a jak to bude řešeno. V podstatě stačí symbolika, kterou teď Trump potřebuje jako úspěch v rámci svého prezidentského úřadu a i Putin, který chce ukázat, že je politik, který není v izolaci.
Historický příklad je Ženeva v roce 1985 a setkání tehdejšího prezidenta USA Reagana a nejvyššího představitele Sovětského svazu Gorbačova. Došlo na aktivaci sovětsko-amerického dialogu na různých úrovních a výsledky přišly poté. Toto by mohl být obdobný případ, pokud tedy k tomu summitu příští týden nebo dalším blízkém období dojde.