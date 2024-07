Trump přežil atentát, protože taková je boží vůle. Podle proroctví volby vyhraje, říká republikánský volič

Mark Miller z Youngstownu v Pensylvánii má na sobě tričko s nápisem „Věřte Ježíšovi, ne prolhaným médiím“ a vypráví mi, že to byl sám Bůh, kdo v půlce července zasáhl, aby atentátníkův náboj Donalda Trumpa nezabil.

„Určitě. Jeden pastor asi tři měsíce před pokusem o atentát mluvil o tom, že se mu zdál sen. A v něm se mu zjevilo proroctví, že se Trump ocitne ve vřavě, při které ho těsně mine kulka, která trefí jeho ucho. Přesně to se pak stalo,“ říká.

„Předpověděl taky, že se naše země propadne do deprese kvůli inflaci způsobené tím švábem, jak já nazývám současného prezidenta. Ale podle toho proroctví Trump pak vyhraje volby. Musíme si vzít naši zemi zpět a vrátit se k mravnosti,“ myslí si Mark.

Na svém dvorku na pensylvánském venkově zrovna připravuje svůj obytný vůz s obří podobiznou bývalého prezidenta a s nápisy jako „Modlete se za Ameriku“ nebo „Trump 2024“.

Chystá se vyrazit do terénu a přesvědčovat Američany, že je potřeba vrátit Donalda Trumpa do Bílého domu, přestože se snažil zmanipulovat výsledky minulých voleb a jeho odpůrci bijí na poplach a varují před ohrožením americké demokracie.

„To jsou všechno lži. Chceme dát světu na vědomí, že stojíme za pravdou, chceme zpátky tu pravou Ameriku a liberálové, ti můžou odejít. Kdo volí demokraty, ten hlasuje pro ďábla, to si pamatujte. Říkám jim ‚démonkrati‘ – jsou proti Bohu, odmítají třeba, aby ve školách viselo desatero, jak to teď zavedla Louisiana,“ popisuje Mark.

„Posílám peníze Trumpově kampani a taky na charitu. Se svým vozem budu objíždět zemi – lokální kanceláře republikánů nás zvou do svých měst, abychom tam teď před volbami prodávali trička, čepice a vlajky a abychom lidi povzbudili,“ předestírá svůj plán.

Na jiném místě klíčového volebního státu Pensylvánie, ve městě Betlehem, vcházím do jedné z místních republikánských kanceláří.

Dobrovolník Roger, který tu vyřizuje telefonáty a vydává propagační cedule, mi ukazuje výzdobu. Kromě Trumpovy miniatury nebo Trumpa ve formě gumové kachny tu nad tím vším na stěně vyčnívá velká fotka, která nedávno obletěla svět – Donald Trump na ní po pokusu o atentát pozvedá pěst. Kolem něj agenti tajné služby a americká vlajka.

„Vím, že lidi mají vztek, že se mu někdo pokusil sáhnout na život. To se nemělo stát, nikomu. Pokud vím, hodně lidí po té střelbě změnilo názor. Budou to těsné volby, demokrati jsou teď zamilovaní do Harrisové, ale jsem si jistý, že Donald Trump je pro práci prezidenta ten pravý, a myslím, že to ví i svět,“ říká Roger s tím, že bude věřit Donaldu Trumpovi, pokud se znovu prohlásí za vítěze voleb, i když úřady a soudy tak jako minule potvrdí opak.

Také podle Marka Millera Trump při volbách nepodvádí, zato ostatní prý ano.

„Ale prostě věřím Bohu, že Trump tentokrát vyhraje. Myslím, že i když se proti němu pokusí volby zmanipulovat, tak Bůh zasáhne. Tak jako zasáhl, když ho chtěli zabít. Bůh ho zachránil, takže věřím, že je božím záměrem, aby se stal zas prezidentem,“ myslí si Mark Miller, který v tomto veledůležitém státě určitě bude hlasovat a spolurozhodne o tom, kdo bude příštím americkým prezidentem a kudy se i celý svět bude ubírat.