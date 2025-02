Trump přijal pozvání Karla III. ke druhé návštěvě Británie. ‚Je to opravdu výjimečné,‘ uvedl Starmer

Donald Trump ve čtvrtek přijal z rukou britského premiéra Keira Starmera pozvání krále Karla III. k návštěvě Británie. Pokud se návštěva uskuteční, stane se staronový americký prezident prvním voleným lídrem v moderní historii, kterého britský panovník či panovnice přijme na dvě státní návštěvy. Starmer předal Trumpovi králův dopis před novináři při jejich setkání v Bílém domě. Trump pozvání na místě přijal, informuje agentura Reuters. Washington 23:06 27. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starmer předal Trumpovi králův dopis před novináři při jejich setkání v Bílém domě | Foto: Carl Court | Zdroj: Reuters

Trump dopis okamžitě otevřel, přečetl a v žertu zkontroloval, je-li na něm skutečně králův dopis, který vzápětí označil za „krásný“. Nato dopis podržel před kamerami.

„Toto je opravdu výjimečné. Toto se ještě nikdy nestalo. Je to bezprecedentní,“ řekl Starmer Trumpovi, načež jej jemně vybídl, aby na pozvání sdělil svou odpověď.

„Odpověď je ano,“ odvětil Trump a dodal, že Británii navštíví spolu s první dámou Melanií. „Těšíme se, že tam budeme a uctíme krále... Vaše země je fantastická země a bude nám ctí tam být,“ uvedl prezident. Datum návštěvy oznámeno nebylo.

Ze záběrů, kdy Trump drží dopis v ruce, je podle Reuters patrné, že Karel uzavřel dopis slovy: „Vím, že společnou prací dále posílíme mimořádný vztah mezi našimi zeměmi, na něž jsme oba tak hrdí.“

Již zesnulá královna Alžběta II. přivítala Trumpa během jeho prvního funkčního období na třídenní státní návštěvě v červnu 2019, kdy se zúčastnil opulentního státního banketu, soukromého oběda s panovnicí a také čaje s princem Charlesem, který byl tehdy následníkem trůnu.

Již touto návštěvou se Trump zařadil do vybrané skupiny amerických prezidentů, neboť za rekordních 70 let Alžbětina panování se oficiálních státních návštěv dočkali pouze Barack Obama a George W. Bush. Jak se navíc ukázalo, byla to poslední z více než 110 návštěv, které za své vlády přijala, než v září 2022 zemřela.

Tato návštěva však nebyla jedinou příležitostí, kdy se Trump s Alžbětou setkal. Během své cesty do Británie v roce 2018 byl pozván také na čaj na hrad Windsor, kde podle všeobecného mínění porušil královský protokol, když se královně neuklonil a poté kráčel před ní, zatímco si prohlíželi vojenskou stráž.