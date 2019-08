Druhý republikán chce vyzvat Trumpa v primárkách. Do boje o post prezidenta se přihlásil Joe Walsh

Do primárek chce proti Donaldu Trumpovi, který v USA obhajuje prezidentský úřad, vstoupit už druhý republikán, představitel konzervativního hnutí Tea Party a bývalý kongresman Joe Walsh. Bývalý politik, který se stal moderátorem talk show, to oznámil v pořadu This Week televize ABC.

