Trump prohlásil, že příští summit G20 udělá ve svém klubu na Floridě. Pozvat chce Putina i Si Ťin-pchinga
Americký prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy v příštím roce uspořádají summit G20, což je skupina největších ekonomik, v jeho floridském klubu Doral nedaleko Miami. Trump rovněž prohlásil, že by na schůzce rád uvítal ruského prezidenta Vladimira Putina, jehož země vede útočnou válku proti Ukrajině, a také čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.
Jako pozorovatel dostane podle šéfa Bílého domu pozvání na summit Polsko, napsala v noci na sobotu agentura Reuters.
„Každý to chce (v Doralu), protože je to hned vedle letiště. Je to nejlepší místo,“ citoval Trumpa portál Politico. „Všechno je krásné,“ dodal Trump o svém klubu.
Reuters poznamenal, že během svého prvního funkčního období chtěl Trump v Doralu uspořádat jiný globální summit, ale po kritice od vlastní Republikánské strany ohledně vhodnosti místa od takového plánu ustoupil.
Nyní Bílý dům tvrdí, že výběr Doralu není ve střetu zájmů, neboť Trumpův klub má nezávislou správu.
Letošní summit G20 se uskuteční v listopadu v Jihoafrické republice. Trump se ho ale nezúčastní, ačkoli ho na něj osobně během květnové návštěvy v Bílém domě pozval jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa. Trumpa na akci zastoupí viceprezident J. D. Vance.
Americký prezident už dříve naznačoval, že se události zřejmě nezúčastní. „Možná pošlu někoho jiného, protože mám velké problémy s Jihoafrickou republikou,“ řekl v červenci. Trump vládu JAR opakovaně kritizoval za přístup k bělošské menšině.