Pozvánku na návštěvu pro Putina už Bílý dům odeslal, tvrdí americká média

Bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton ve čtvrtek prostřednictvím svého ruského protějšku odeslal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi oficiální pozvání k návštěvě Spojených států. Napsala to v pátek agentura Reuters, která se odvolává na informaci od amerických vládních činitelů. Washington/Moskva 10:21 20. července 2018

Datum nebylo upřesněno, americká média ale nevylučují, že nový summit prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského partnera by se mohl uskutečnit během zářijové schůze Valného shromáždění OSN. Podle agentury AP by se státníci měli sejít v Bílém domě.

Trump se o možné druhé oficiální schůzce s ruským prezidentem zmínil ve čtvrtečním tweetu a týž den podle mluvčí Bílého domu Sarah Sandersové pověřil Boltona, aby pozvání připravil. První oficiální summit Trump-Putin se konal v pondělí v Helsinkách.

„Summit s Ruskem byl velký úspěch s výjimkou prolhaných zpravodajských médií, skutečných nepřátel lidu,“ napsal americký prezident na twitteru. „Těším se na druhou schůzku, abychom mohli naplňovat mnohé z dohodnutých věcí, včetně zastavení terorismu, bezpečnosti pro Izrael, jaderného nešíření, kybernetických útoků, obchodu, Ukrajiny, míru na Blízkém východě, Severní Koreje a dalších. Otázek kolem těchto problémů je mnoho, některé jsou snadné, jiné těžké. Ale VŠECHNY lze vyřešit!“ napsal prezident.

Podle Sandersové se o Putinově návštěvě ve Spojených státech už jedná. Hlavní Putinův zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov nicméně ve čtvrtek ještě před překvapivým oznámením Bílého domu novinářům řekl, že Moskva s Washingtonem zatím možnost nové schůzky prezidentů neprojednává.

Řekněte to ještě jednou

Putin podle agentury TASS ve čtvrtek svolal schůzi své bezpečnostní rady, která debatovala o výsledcích helsinského summitu. Ze zprávy agentury Reuters vyplývá, že právě šéf bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev měl pozvání adresované Putinovi od Boltona obdržet. V oficiální zprávě o schůzi ruské bezpečnostní rady se ale o druhém summitu nic nepraví.

Podle agentury AP zpráva o další možné rusko-americké vrcholné schůzce mnohé americké činitele zaskočila, a to i vedoucí představitele zpravodajských služeb. Jejich ředitel Dan Coates ve čtvrtek na bezpečnostní poradě v Aspenu ve státě Colorado nechtěl zprávě uvěřit. „Řekněte to ještě jednou,“ požádal moderátorku konference, která informaci o druhém summitu delegátům sdělila. „OK, tak to tedy bude něco,“ poznamenal Coates. Jeho slova v pátek zaznamenala prakticky všechna americká média.

Server Politico připomíná, že Trump poprvé promluvil o pozvání Putina do USA letos v březnu během telefonického rozhovoru s kremelským vůdcem. Putin Spojené státy naposledy oficiálně navštívil v červenci 2007, kdy byl hostem v rodinném sídle prezidenta George Bushe mladšího. Oficiální návštěvy ruských prezidentů v USA nejsou obvyklé; zatím poslední vykonal tehdejší prezident Dmitrij Medveděv v červnu 2010.

„Oznámení (o druhém summitu) přichází ve chvíli, kdy se Bílý dům už třetí den snaží vysvětlit prohlášení Trumpa učiněná po helsinské schůzce,“ napsal v pátek list The New York Times. „Ve vládě se šíří nejistota, zda Trump dosáhl s Putinem dohody o Sýrii nebo Ukrajině, v temnotách tápe armáda i diplomatický sbor,“ uvedl list.