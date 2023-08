Chtěla Trumpa zabít ricinem, teď půjde na 22 let do vězení. Kanaďanka se ale považuje za aktivistku

Dnes šestapadesátiletá Pascale Ferrierová, která má také francouzské občanství, v září 2020 poslala do Bílého domu dopis adresovaný Trumpovi, který obsahoval ricin.

Psaní, v němž také politika vyzvala, aby ukončil svou volební kampaň, se ale podařilo včas zachytit. Trumpa nakonec ve volbách v roce 2020 porazil nynější prezident Joe Biden.

Ferrierová, kterou policisté i díky otiskům prstů zatkli pár dní po objevení dopisu, se k činu přiznala. Uvedla, že lituje toho, že se jí plán nepodařilo uskutečnit a Trumpa zastavit. Soudu také sdělila, že se považuje za aktivistku, a nikoliv teroristku.

Podobná psaní Ferrierová poslala i osmi činitelům v Texasu.

Soudkyně Dabney Friedrichová jednání ženy označila za „potenciálně smrtící“ a „škodlivé pro společnost“. Až si Ferrierová odpyká svůj trest, bude ze Spojených států deportována.

Ricin může být smrtelný už ve velmi malých dávkách a neexistuje proti němu protilátka.

BREAKING: A Canadian woman, Pascale Ferrier, 56, has just been sentenced to 22 years in the US for sending a ricin-laced letter to @realDonaldTrump in 2020. After pleading guilty to biological weapons charges in January, the letter targeting Trump was intercepted before reaching… pic.twitter.com/bQOZaFp4Ie