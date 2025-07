Trump rozhodl, že USA opět vystoupí z UNESCO. Vadí mu postoje k Palestině a Číně i k liberalismu

Představitelé Trumpovy administrativy mají výhrady k opatřením Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) v oblasti rozmanitosti, rovnosti a začleňování a také k její údajné propalestinské a pročínské zaujatosti. Americký prezident Donald Trump proto rozhodl, že Spojené státy z UNESCO vystoupí. S odvoláním na zástupkyni mluvčí Bílého domu Annu Kellyovou o tom informuje list New York Post. Washington 13:27 22. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: SplashNews.com/Splash | Zdroj: Profimedia

Trump v únoru nařídil 90denní přezkum členství Spojených států v UNESCO, se zvláštním důrazem na prošetření jakéhokoli antisemitismu nebo protiizraelských nálad v organizaci.

„Prezident Trump se rozhodl stáhnout Spojené státy z UNESCO – organizace, která podporuje woke, rozdělující kulturní a sociální iniciativy, jež jsou zcela v rozporu se zdravým rozumem, pro který Američané v listopadu volili,“ řekla podle New York Post zástupkyně mluvčí.

Woke je výraz používaný často pro různé aspekty filozofie sociální spravedlnosti a protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky.

„Tento prezident bude vždy stavět Ameriku na první místo a ujistí se, že členství naší země v mezinárodních organizacích je v souladu s našimi národními zájmy,“ dodala Kellyová.

Trumpova administrativa má podle New York Postu například výhrady k příručce proti rasismu publikované v roce 2023. UNESCO v ní mimo jiné vyzývá členské země k přijetí opatření proti rasismu a snahám o zajištění rovnosti.

Americká vláda rovněž nesouhlasí s iniciativou Transforming MEN'talities z roku 2024, v rámci které UNESCO vydala zprávu, ve které zdůraznila práci organizace v Indii zaměřenou na změnu způsobu, jakým muži smýšlejí o otázkách genderu.

UNESCO využilo svou výkonnou radu k prosazování protiizraelských a protižidovských opatření, uvedla Kellyová. Podle ní je mezi nimi označení židovských svatých míst za palestinské světové dědictví. Na organizaci podle Trumpovy administrativy vyvíjí tlak Čína a snaží se ji ovlivnit ve svůj prospěch.

USA se do UNESCO vrátily před necelými dvěma lety v červenci 2023 poté, co organizaci opustily během Trumpova prvního volebního období. USA během Trumpova prvního působení v Bílém domě vystoupily rovněž ze Světové zdravotnické organizace (WHO), Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) a odstoupily od globální dohody o klimatu a jaderné dohody s Íránem.

S Trumpovým návratem do Bílého domu se USA opět stahují z globálních organizací. Americký prezident v lednu podepsal výnos o vystoupení USA z WHO a v únoru zakázal spolupráci mezi USA a UNHRC.