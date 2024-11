Trump si ministry vybírá z televize. Kdo mu nebude zobat z ruky, ten poletí, popisuje novinář Klvaňa

Některé nominace do nové administrativy Donalda Trumpa vyvolávají silné emoce. Podle jakého klíče je ale nadcházející prezident USA vybírá? „Charakteristikou té vlády je, že Donald Trump klade důraz na loajalitu,“ popisuje v Interview Plus novinář Tomáš Klvaňa, který se dlouhodobě věnuje dění ve Spojených státech. Interview Plus Praha 17:13 19. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump si vybírá nové ministry, některá rozhodnutí budí emoce. Okolosti popisuje pro Český rozhlas Plus Tomáš Klvaňa (ilustrační foto) | Foto: Jonathan Drake | Zdroj: Reuters

Ministrem zdravotnictví má být bojovník proti očkování Robert F. Kennedy, ředitelkou tajných služeb Tulsi Gabbardová šířící prokremelská hesla, ministrem spravedlnosti Matt Gaetz – muž podezřelý ze sexuálního zneužívání.

Právě Gaetz je podle novináře Klvani symbolem loajality. Jeho úkolem v čele ministerstva spravedlnosti údajně bude smést ze stolu všechna vyšetřování a soudní procesy, kterým budoucí šéf Bílého domu čelí. A nevylučuje ani, že půjde po Trumpových oponentech.

Ve vztahu k Evropské unii ale je důležitější, koho Trump nominuje na posty ekonomických ministrů. Výrazný vliv na hospodářskou politiku nejspíš bude mít miliardář Elon Musk, který povede nově vytvořené ministerstvo pro efektivitu vlády.

Muska už některá média označují za stínového prezidenta, což je podle Klvani nesmysl. „Trump se především snaží, aby ho nikdo neovládal. A jakmile mu někdo začne odporovat, anebo bude mít pocit, že se ho snaží někam manipulovat, tak ten člověk velmi rychle poletí z vlády,“ domnívá se.

Do své první administrativy si Trump na základě doporučení či povrchního dojmu vybral řadu zkušených lidí, kteří dokázali korigovat jeho nejhorší nápady, například stažení vojáků z Jižní Koreje nebo z Evropy, a díky nim zaznamenal i některé úspěchy na Blízkém východě nebo vůči Rusku.

„Tyhle věci se ale podařilo prosadit proti jeho vůli. Donald Trump dneska udělá úplně všechno pro to, aby tam takoví lidé nebyli. A aby mu ti, které nominuje, v podstatě zobali z ruky,“ varuje.

Provokovat kritiky

Trumpovi prý vždy záleželo na vnějším dojmu a vzhledu. „Není to žádný hluboký člověk, dosluhující senátor Mitt Romney ho nazval karikaturou. Nemá žádnou schopnost introspekce, reflexe. To, co vidíte v televizi, je Trump. Dívá se na televizi na Fox News, a když ho někdo zaujme, hned je to minimálně vážný kandidát do vlády,“ tvrdí Klvaňa.

Schopnost komunikovat v médiích je u některých nominantů také jejich jedinou kvalifikací. Jde ale zároveň o problém druhého řádu. „Ten se jmenuje Donald Trump v Bílém domě. Člověk, který neuznal výsledky voleb, šel proti ústavě, lže, kudy chodí, a více než polovině Američanů to nejenže nevadí, ale navíc si ho zvolila,“ dodává.

Za nominací kontroverzních kandidátů může být Trumpova snaha provokovat a rozžhavit do běla své kritiky, což si nepochybně užívá. Například Gabbardová přitom představuje konkrétní bezpečnostní riziko a může ohrozit výměnu zpravodajských informací se spojenci.

Klvaňa doufá, že některé nominanty neschválí Senát, kde sice mají republikáni většinu, ale Gaetz, Gabbardová a Kennedy jsou mezi nimi neoblíbení: „Myslím, že to nakonec dopadne tak, že všichni projdou, ale budu příjemně překvapen, pokud se přece jen pár republikánských senátorů vzbouří.“

V oblasti zahraniční politiky naproti tomu chválí výběr Marca Rubia na post ministra zahraničí a Michaela Waltze, který se má stát národním bezpečnostním poradcem: „Otázkou je, zda se budou Trumpovi snažit interně oponovat, anebo budou fungovat jen jako převodové páky,“ zamýšlí se novinář, který přednáší na pražské New York University.

