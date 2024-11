Trump se nenechá Unií vydírat, jinak z toho bude obchodní válka, varuje europoslanec Bžoch

S návratem Donalda Trumpa do Bílého domu hrozí podle Jaroslava Bžocha (ANO) růst napětí ve vztazích mezi Spojenými státy a Evropskou unií, které by mohlo vyústit v obchodní válku. „Bude záležet na vyjednávacích schopnostech našich představitelů, aby Trumpa od zavedení cel odradili, nebo nabídli něco zajímavějšího, aby z toho obě strany vyšly vítězně,“ soudí europoslanec na Českém rozhlase Plus. Interview Plus Praha 18:48 12. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Transatlantická spolupráce by měla být na co možná nejlepší úrovni, říká europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Evropská komise se podle serveru Politico připravovala na možnost, že Trump zvýší dovozní cla, a hodlá v takovém případě připravit silná odvetná opatření.

„On se nenechá vydírat a k unijním představitelům neměl úplně vřelý vztah. Když budeme dělat ramena, můžeme rychle narazit a bude z toho obchodní válka. Spíš musíme hledat společné cesty. Vzájemné vydírání má být až to poslední,“ navrhuje europoslanec.

Zároveň kritizuje „pokrytecké“ chování politiků, kteří donedávna Trumpa odsuzovali a dnes mu gratulují ke zvolení prezidentem. „Osobně nemám a nikdy jsem neměl žádné preference. Transatlantická spolupráce by měla být na co možná nejlepší úrovni. Nezávisle na tom, kdo vyhraje volby,“ zdůrazňuje.

‚Grilování‘ kandidátů na eurokomisaře

Kromě toho ale aktuálně europarlament řeší ještě jednu další důležitou agendu. Kandidáti na členy nové Evropské komise nyní podstupují „grilování“ europoslanci. Celý proces je ale letos kvůli dohodě frakcí méně vyhrocený než v minulosti.

„Uvedu příklad: jedna z frakcí v hodnocení řekne, že kandidát nám sice neodpověděl na žádnou otázku, ale myslíme si, že je kompetentní, a proto pro něj budeme hlasovat. Nevím, co by se muselo stát, aby navržený kandidát neprošel, asi by musel poslance pozurážet,“ podivuje se člen frakce Patrioti pro Evropu.

Vystoupení českého kandidáta Jozefa Síkely (STAN) naproti tomu hodnotí pozitivně, hovořil anglicky a německy a na europoslance udělal dobrý dojem. Jiná věc ale je, jak dobře dokáže spravovat svěřené portfolio mezinárodního partnerství a jaký bude jeho přínos, dodává Bžoch.

Příměří prioritou

Vysokou představitelkou Evropské komise pro zahraniční politiku se má stát bývalá estonská premiérka Kaja Kallasová a podle českého europoslance to není nejšťastnější volba.

„Je známá tím, že vystupuje proti Rusku a na obranu Ukrajiny, což je samozřejmě správně. Ale aby ve své funkci dělala jen toto, tak je to příliš málo. Musí se zajímat o zbytek světa, kde máme mnohem více problémů k řešení,“ upozorňuje Bžoch s tím, že být protiruským jestřábem samo o sobě nestačí – za vhodnějšího kandidáta by považoval třeba polského ministra zahraničí Radoslawa Sikorského.

Samotná Evropská unie ovšem nedokáže Ukrajině poskytnout dostatečnou podporu ve formě vojenské techniky a munice. „S očekáváním teď budeme sledovat dění ve Spojených státech. Je v našem zájmu, aby americká podpora nepoklesla. Nicméně nikdo z nás nevidí Donaldu Trumpovi do hlavy,“ konstatuje.

Bžoch by podle svých slov přivítal co nejrychlejší zastavení bojů, aby přestali umírat lidé a nebyla ničena klíčová infrastruktura, a to i když bude příměří jen dočasné, nebo naopak dojde k zamrznutí konfliktu.

„Kdybych věřil, že svět je jedno velké krásné místo, tak budu říkat, že nemůžeme dopustit ruskou okupaci ukrajinského území. Nicméně v tuto chvíli má Rusko jistou převahu a zabranou část území. Bohužel dle mého názoru – i když to tak být nemusí a já si to hlavně nepřeji – to příměří bude i s dočasnou ztrátou území, kdy se linie zastaví tam, kde jsou,“ předpovídá.

Poslechněte si celý rozhovor Interview Plus na začátku článku.