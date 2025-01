Trump se odvolá proti rozhodnutí soudu. Ten mu dočasně zablokoval exekutivní příkaz

Soud v Seattlu dočasně zablokoval výnos Donalda Trumpa o neuznávání občanství dětem narozeným v USA. Rozhodl tak na základě stížnosti států Washington, Arizona, Illinois a Oregon, podle které je nařízení v rozporu s americkou ústavou. Trump v pátek oznámil, že se proti rozhodnutí odvolá. Co od toho očekávat vysvětluje, vysvětluje Patricie Bártová, amerikanistka z katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Seattle 14:59 24. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Změnit americkou ústavu opravdu není jednoduché,“ říká Bártová | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Znamená to, co se teď stalo, že děti narozené v USA cizincům bez amerického občanství nebo trvalého pobytu mají opět nárok stát se americkými občany?

Ano, samozřejmě to zatím stále platí. Koneckonců zásada, že kdo se narodí na území USA, je zároveň občanem, je zakotvena ve 14. dodatku ústavy, který byl ratifikován už v roce 1868. A změnit americkou ústavu opravdu není jednoduché.

Dá se očekávat, že i legální bitva ohledně Trumpova exekutivního příkazu bude ještě hodně dlouhá a je otázkou, zda vůbec někdy bude vlastně automatické občanství nějakým způsobem v Americe ukončeno.

A co bude následovat, nějaký druh přezkumu?

Jak jste zmínila na začátku, čtvrteční soudní rozhodnutí je v podstatě dočasný soudní zákaz. To znamená, že soud zablokoval možnost implementování nebo vynucování tohoto Trumpova příkazu na dalších 14 dní.

A zároveň samozřejmě Trump oznámil, že se bude proti tomuto rozhodnutí odvolávat. Je otázkou, jaký teď ten další průběh a vývoj bude během příštích dvou týdnů. Nicméně obě strany předloží další informace o právní podstatě tohoto příkazu a další slyšení je naplánované na šestého února tak, aby si soud vyslechl další argumenty o tom, zda případně vydat předběžné opatření, které by tento exekutivní příkaz zablokovalo dlouhodobě.

Nicméně se také rozbíhají další soudní případy, které tento exekutivní případ zpochybňují, což může legislativní bitvu ještě dále prodloužit.

Co tím dekretem Donald Trump sleduje? Je to nějaká součást jeho tažení proti nelegální migraci?

Určitě vlastně ukončení nelegální migrace je to, o čem Trump i jeho administrativa mluví dlouhodobě. Bylo to velkým předmětem už jeho vlastně první prezidentské kampaně a jeho prvního prezidentství. Bylo to předmětem i této kampaně a je to něco, co je dlouhou dobu na prioritě jeho administrativy.

Takže jde vlastně o to nějakým způsobem ještě více amplifikovat tu message, že Amerika je na prvním místě a američtí občané jako takoví jsou vlastně Trumpovou prioritou.