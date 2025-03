Trump se skutečně může stát naším nepřítelem. Buďme připraveni na nejhorší, zdůrazňuje Kolař

Opoziční hnutí ANO a SPD se odmítla účastnit čtvrteční schůzky s vládními stranami o bezpečnosti a obraně Česka. „Očekával bych, že naléhavost doby, která je teď opravdu vymknutá z kloubů a šílí, vyžaduje odpovědné politiky, aby se velmi vážně začali zabývat tím, jak zajistit obranu naší země,“ upozorňuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Petr Kolář, poradce prezidenta Petra Pavla. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:16 13. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Má smysl chystaná čtvrteční schůzka k zahraniční a bezpečnostní politice státu svolaná premiérem Petrem Fialou (ODS) ve chvíli, kdy se jí odmítly zúčastnit opoziční strany ANO a SPD? V pondělní se přitom uskutečnilo setkání ústavních činitelů na Pražském hradě ke stejnému tématu.

Smysl má. Je škoda, že se opozice rozhodla se jí neúčastnit. U SPD mě to zas tak moc nepřekvapuje, ale mrzí mě to v případě ANO.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stále ještě věřím, že Amerika má schopnost vstát jako fénix z popela. Snažme se, aby NATO zůstalo zachováno, říká bývalý diplomat Petr Kolář

Očekával bych, že naléhavost doby, která je teď opravdu vymknutá z kloubů a šílí – když použiji příměr Shakespeara, respektive Marxe a Engelse v Kapitálu – opravdu vyžaduje odpovědné politiky, aby se velmi vážně začali zabývat tím, jak zajistit obranu naší země a jak se přizpůsobit novým poměrům na mezinárodní scéně.

Může se stát, že opravdu budeme nuceni se bránit ruské agresi a že nám Spojené státy nepomohou. Kdy jindy než teď by opozice měla přijmout svůj díl odpovědnosti a s vládou – odhlédněme od všech jejich sporů o důchodových a zdravotních reformách – se soustředit na to, jak našim občanům garantovat, že nejsme s odkrytým pupíčkem připraveni na to se nechat zničit.

Pokud nebudeme mít jednotu mezi představiteli klíčových politických stran, nebude tomu veřejnost rozumět, prohlásil po pondělním setkání nejvyšších ústavních činitelů na Hradě prezident Petr Pavel. Jak to tedy lidem vysvětlit?

To je otázka spíš pro opozici, která se rozhodla neúčastnit. Já opravdu nevím. Já jsem dvacet let strávil v zahraniční službě, ve službě této zemi a snažím se i nadále být prospěšný. Kdyby mi někdo řekl, že v tak naléhavé situaci se opozice nebude chtít podílet na společném hledání východiska, jak zajistit obranu naší země...

ANO a SPD se nezúčastní schůzky k bezpečnosti země. Podle Fialy je to neodpovědné Číst článek

Jedna věc je, když se domluvíme na tom, že budeme zvyšovat výdaje na obranu, v tom snad nějaká shoda je. Ale když vidíme, v jakém stavu je naše protivzdušná obrana, jak nemáme připravené kryty, jak naše společnost není připravena mentálně...

Řada lidí si myslí, že když máme profesionální armádu, tak že to je úkol pro armádu. To je úkol pro celou společnost. Vždyť nemusíme chodit daleko, můžeme se podívat do Finska, koneckonců do Izraele. To je něco, co musí pochopit každý občan, že jedna z nejdůležitějších povinností, ale i výsad svobodného občana je mít možnost se podílet na obraně své země.

‚Je třeba opustit mamahotel‘

SPD se podle předsedy Tomia Okamury akce nezúčastní, protože stanoviska vládní koalice a SPD k věcem bezpečnosti se prý natolik liší, že jejich sblížení není v současné době reálné. To asi není dobrá zpráva. Kudy z toho ven?

Kdybych já věděl, jak demokratickými způsoby zařídit, aby opozice spolupracovala na takto zásadní prioritě, na imperativu obrany státu a našich občanů, tak bych vám to tady rád řekl. Ale já nemám možnost tam jít, popadnout je pod krkem, zatřepat s nimi a říct jim: „Proberte se, teď už je naléhavost opravdu vážná.“ Není to tak, že je tady nějaká chiméra.

My se nacházíme v situaci, kdy jsme dlouhou dobu spoléhali na obranu, kterou nám zajišťovaly Spojené státy. Přece každý vidí, co se teď děje.

Já netvrdím, že Donald Trump dělá všechno jen špatně. On nám prostě teď dal jasně najevo, při svém uvažování a způsobu pojímání mezinárodních vztahů a obrany, že se musíme starat o sebe, že už je mamahotel potřeba opustit – už jsme vyrostli, jsme bohatí.

Tuším, že Tusk řekl, a po něm to opakuji já i řada jiných: není přece normální, aby se 500 milionů bohatých Evropanů nechávalo chránit 350 miliony Američanů před 140 miliony chudých Rusů. To je hanba, my jsme to zanedbali a teď je potřeba to napravit.

7:10 Premiér bezpečnostní schůzku svolat musel. Sám ale tušil, že reakce opozice bude zamítavá, tvrdí politolog Číst článek

Musíme se připravit i na situaci, že se může stát, že nejen že nám Donald Trump, respektive jeho Amerika nebude pomáhat. Může se skutečně stát, že se stane naším nepřítelem. Při jeho způsobu uvažování, jak nesnáší odpor, jak každou chvíli mění svá stanoviska – buďme připraveni na nejhorší, ať jsme potom třeba mile překvapeni.

Koneckonců, milé překvapení nastalo nedávno – odvolávám, co jsem slíbil, jako v Pyšné princezně – když v případě Ukrajiny už zase poskytuje podporu vojenskou i zpravodajskou.

Ale může se stát, že jeho velmi blízký spolupracovník a oblíbenec Elon Musk vypne Starlink a my na to přece musíme být připraveni. Máme tady Eutelsat, to je francouzská firma, která zatím nedosahuje kvalit Starlinku. Pokud ale máme peníze a vůli a odvahu investovat do své obrany, můžeme zlepšit i tyto schopnosti.

Bude Ukrajina zemí v trvalém ohrožení Ruskem? A jaké jistoty v Severoatlantické alianci zbývají, pokud se s Trumpem nedá plně počítat? Poslechněte si celý rozhovor ze záznamu v úvodu článku.