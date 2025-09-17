Trump se uvalení sankcí na Rusko vyhýbá, v Kongresu ho ale ‚chtějí přitlačit ke zdi‘, nebo obejít
Americký prezident Donald Trump si klade před uvalením sankcí na Rusko nové podmínky, a posiluje tak přesvědčení, že se snaží jejich přijetí oddálit či dokonce vyhnout. V Kongresu mezitím vzniká plán, který má Bílý dům k sankcím buď dotlačit, anebo ho případně obejít. „Je to snaha přitlačit Trumpa ke zdi a ukázat mu, že se k tomu buď může přidat, aby neztratil tvář, anebo to Kongres může udělat bez něj,“ říká amerikanista Jiří Pondělíček.
Od aljašského summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem uplynul měsíc, schůzka ale žádný posun ohledně ruské invaze na Ukrajinu nepřinesla a Moskva ve své vojenské agresi dál pokračuje. Před summitem přitom Trump hrozil Moskvě tvrdými sankcemi, pokud na příměří nepřistoupí.
Po schůzce na Aljašce sice Trump k žádnému konkrétnímu kroku nesáhl, Putina ale několikrát kritizoval a znovu hrozil sankcemi, pokud Moskva svůj přístup nezmění. Nyní ale šéf Bílého domu tvrdí, že k zavedení nových protiruských sankcí přistoupí jen v případě, že tak učiní i všichni členové NATO a pokud tyto země zároveň přestanou kupovat ruskou ropu.
Nově stanovené podmínky pro uvalení sankcí ohlásil v příspěvku na sociální síti Truth Social, ve kterém se zároveň vyslovil pro to, aby členové Aliance zavedli také cla ve výši 50 až 100 procent na Čínu. Peking má totiž na Moskvu silný vliv, podle Trumpa by proto takový krok pomohl k ukončení tohoto „nesmyslného“ konfliktu.
„Pokud NATO udělá, co říkám, VÁLKA rychle skončí a všechny tyto životy budou zachráněny! Pokud ne, jen plýtváte mým časem a časem, energií a penězi Spojených států,“ uvedl Trump v závěru příspěvku, který označil za dopis určený všem zemím NATO a světu. Šéf Bílého domu tak opět zchladil veškerá očekávání a přijetí nových amerických sankcí proti Rusku se zdá být i nadále v nedohlednu.
Například magazín Time píše, že stanovení těchto „přísných podmínek“ vůči aliančním spojencům značí, že Trump od svého dřívějšího slibu uvalit na Rusko tvrdé sankce ustupuje. Podobně to vidí také odborník Ian Bond z think-tanku Centrum pro evropskou reformu, podle kterého se tak Trump snaží přenést odpovědnost na spojence.
„Připadá mi, že jako by Trump hledal výmluvu pro to, aby dál nedělal nic. Prošli jsme fází ‚Dám mu ještě dva týdny‘ a uběhl měsíc, Putin ale válku neukončil. Nyní jsme ve fázi ‚Udělal bych to, ale potřebuji, aby nejdřív jednali moji spojenci‘,“ říká Bond pro stanici Deutsche Welle.
Trumpovo kličkování
Jak píše Deutsche Welle, Trumpovy podmínky budou jen velmi těžko naplněny, najít shodu na ukončení nákupu ruské ropy v rámci NATO by totiž bylo nanejvýš obtížné. Problematická je nejen pozice Slovenska a Maďarska, které jsou i nadále závislé na ruské ropě, ale především Turecka, které je podle helsinského Centra pro výzkum energie a čistého ovzduší (CREA) třetím největším dovozcem ruské ropy hned po Číně a Indii.
Ankara přitom nedává najevo, že by to chtěla jakkoliv měnit. Jak pro Rádio Svobodná Evropa vysvětluje analytik CREA Petras Kanitas, Turecko nakupuje ruskou ropu hlavně kvůli její snížené ceně, vydělává ale také na rafinaci ruské ropy a prodeji ropných produktů do Evropy.
Také amerikanista Jiří Pondělíček si proto myslí, že není „příliš realistické“, aby členové NATO tyto Trumpovy podmínky naplnili. Bez souvislého amerického tlaku taková věc půjde jen velice těžko, míní amerikanista a dodává, že Trump nikdy netlačil své spojence jako například maďarského premiéra Viktora Orbána k tomu, aby od těchto nákupů ustoupili.
„Pokud bude veřejně říkat, že chce, aby to evropské státy NATO udělaly, ale zároveň bude Orbána dál podporovat, nic se nezmění. Tady je navíc opravdu paradoxní, že to říká o nákupu ruské ropy, když po ukrajinském útoku na ropovod Družba před několika týdny poslal Orbánovi dopis, kde napsal, že ho tahle věc zlobí a znepokojuje. Tím maďarský nákup ruské ropy jakoby posvětil,“ říká pro iROZHLAS.cz amerikanista a komentátor serveru Forum 24.
Podle Pondělíčka tak stanovení nových podmínek napovídá tomu, že se alespoň pro tuto chvíli snaží uvalení nových protiruských sankcí vyhnout.
„Svoje spojence v Evropě, kteří jsou největšími odběrateli ruských energetických surovin, k tomu Trump sám netlačí a z tohoto pohledu to vypadá spíš jako výmluva, proč sankce proti Rusku nezavést a proč ještě počkat. Je to navíc podmínka, kterou nikdy dopředu neříkal. Mluvil o tom, že může zavést sankce proti Rusku, ale nikdy neříkal, že to je podmíněné přístupem Evropy. Přichází s tím najednou teď, když vypršelo jeho další ultimátum,“ zdůrazňuje Pondělíček.
Jak zatlačit na Trumpa
Amerikanista ale zároveň upozorňuje, že je potřeba dát Trumpovi v jedné věci zapravdu.
„Ze strany Evropy je pokrytecké chtít po Spojených státech, aby zaváděla vůči Rusku přísné sankce nebo dokonce sekundární cla proti státům jako Čína nebo Indie, které kupují ruskou ropu, když některé evropské státy tyto suroviny z Ruska také odebírají a ani se nesnaží svou závislost na Rusku jakkoliv snižovat,“ podotýká pro iROZHLAS.cz.
V podobném duchu se ostatně vyjadřuje také vlivný republikánský senátor Lindsey Graham, který v americkém Senátu inicioval návrh zákona o sankcích na ruský vývoz ropy a energií. Návrh, který označuje nejen sám Graham za zdrcující, předpokládá až 500procentní dovozní sankce na země, které nakupují ruské ropné a energetické produkty. Tyto snahy o zvýšení tlaku na Moskvu už na začátku června chválila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, ale také německý ministr zahraničí Johann Wadephul.
Evropským lídrům, kteří doufají v prosazení Grahamova návrhu, přitom jeho autor a vlivný senátor vzkazuje: „Když máte Grahamův návrh zákona tak rádi, proč takový taky neuděláte?“ Upozorňuje na to server Politico, podle kterého Graham věří, že když Evropa uvalí vyšší cla na Indii a Čínu, postrčí tak i Trumpa k tvrdšímu postupu vůči Moskvě.
Graham totiž dlouhodobě doufá, že pro svůj návrh tvrdých protiruských sankcí konečně získá požehnání právě od Trumpa, který se takovému kroku zatím brání. Ve 100členném Senátu, kde leží už od jara, si přitom návrh zákona získal nadstranickou podporu už 85 zákonodárců. Uvádí to server Politico, podle kterého se nyní senátor Graham a jeho stranický kolega, poslanec Brian Fitzpatrick nyní rozhoupali k mnohem razantnějšímu postupu.
Jejich nejnovější strategie počítá s tím, že by návrh o protiruských sankcích propojili s chystaným zákonem na financování federální vlády, a nyní se snaží přesvědčit o správnosti tohoto kroku i své kolegy. Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson a lídr republikánů v Senátu John Thune dosud odmítali předložit sankční balík jako samostatný návrh zákona bez výslovného souhlasu prezidenta, jeho připojení k rozpočtovému usnesení je tak podle Politica považováno za jediný způsob, jak sankce prosadit.
Důvod, proč na to jdou Graham a jeho kolega Fitzpatrick právě přes rozpočet, je podle Pondělíčka jednoznačný. Otázku rozpočtu totiž ústava svěřuje zákonodárné moci, zatímco zahraniční politika je zcela jednoznačně v gesci exekutivy a prezidenta, Kongres má tedy jen omezenou pravomoc do ní mluvit, vysvětluje pro iROZHLAS.cz s tím, že takto vždy argumentovala i Trumpova administrativa.
„Je to snaha přehrát to do pravomoci, kterou legislativa jednoznačně má a ve které bude pro exekutivu daleko těžší se jí nějakým způsobem vzpírat. Jednoznačně je to snaha Trumpa k něčemu dotlačit, nebo ho případně obejít, aby to rozhodnutí nebylo úplně na něm. Lindsey Graham to dlouho zkoušel ‚po dobrém‘, kdy říkal: ‚Připravujeme zákon o sankcích, o sekundárních clech a dáváme tím prezidentovi do ruky mocnou zbraň‘, ale asi si uvědomuje, že ji Trump použít nechce,“ míní Pondělíček.
Podle amerikanisty ale Trump zároveň drží Republikánskou stranu „v hrsti“ a najde se jen málo politiků, kteří by byli ochotní se mu otevřeně postavit. Nyní se ale zjevně snaží vymyslet novou strategii tak, aby Trumpovi nic jiného než přijetí sankcí nezbylo, dodává.
Plán není bez rizika
Ukrajinský server The Kyiv Post s odkazem na zahraničněpolitické experty píše, že plán z dílny Graham–Fitzpatrick je pro uvalení nových protiruských sankcí ze strany USA nezbytný, není ale bez rizika.
Tvrdí to například analytik Doug Klain z neziskové organizace Razom for Ukraine, která hájí ukrajinské zájmy ve Spojených státech. „Myslím, že po oznámení prezidenta Trumpa je jasné, že vůči Rusku nebudou zavedeny žádné sankce, pokud nezasáhne Kongres,“ říká Klain, který hodnotí úsilí republikánských kongresmanů jako správné.
Zároveň ale může jít o „vysoce rizikový manévr“, píše Kyiv Post. Připojení sankčního balíčku k rozpočtovému usnesení by mohlo zkomplikovat jednání v Kongresu a zvýšit riziko takzvaného shutdownu, tedy omezení chodu federálních úřadů.
„Shutdown by samozřejmě byl problematický. Došlo by k něčemu, co by se dalo přirovnat k rozpočtovému provizoriu. To znamená, že fungují jen nezbytné úřady federální vlády a ostatní pracovníci jsou na nuceném volnu, byť ten plat jim je po skončení shutdownu často doplacen. Pro vládu to tedy znamená náklady, znamená to ale i to, že některé služby, na které jsou Američané zvyklí, nefungují – zejména ty, které nejsou důležité pro národní bezpečnost,“ popisuje Pondělíček.
Podle něj však propojení sankcí se zákonem na financování federální vlády hrozbu shutdownu nijak zásadně nezvyšuje. Pokud by na takový scénář mělo dojít, bylo by to podle něj způsobeno především tím, že republikáni nedokážou sjednotit svou křehkou většinu ve Sněmovně reprezentantů a budou dál odmítat jednat s demokraty.
„Myslím, že tu jsou daleko větší překážky pro dohodu o rozpočtu, než je otázka sankcí. Byť si lze asi představit i to, že pokud by měl Trump pocit, že ho Kongres žene do kouta, mohlo by to vést k tomu, že pak odmítne zákon podepsat a shutdown nastane kvůli tomuhle,“ dodává Pondělíček.
Server Kyiv Post nicméně vidí takový krok jako rizikový i proto, že by se Trump mohl ocitnout v obtížné situaci. Návrh prosazovaný senátorem Grahamem totiž počítá s mnohem tvrdšími sankcemi, než jaké prosazovala administrativa Donalda Trumpa.
Zatímco návrh senátora Lindseyho Grahama předpokládá dovozní sankce pro země nakupující ruské ropné a energetické produkty až do zmíněné výše 500 procent, Trump hrozil Rusku a jeho obchodním partnerům uvalením sekundárních sankcí ve výši 100 procent.
Podle amerikanisty však Graham bude i nadále usilovat o to, aby přijetí sankcí proběhlo v souladu s Bílým domem. Nejnovější strategií, pro kterou nyní hledá podporu u kolegů, se ale snaží na Trumpa zatlačit a přimět ho k tomu, aby vůči Rusku přitvrdil.
„Nemyslím si, že by chtěl jít do otevřeného střetu, zároveň si ale uvědomuje, že pokud se to Kongresu podaří protlačit na sílu a administrativa s tím nebude souhlasit, bude to znamenat problém při dalších věcech, které se konfliktu týkají. Proto si nemyslím, že by Graham toužil po tom, aby to vedlo k roztržce s Bílým domem. Je to ale snaha Trumpa trochu přitlačit ke zdi a ukázat mu, že se k tomu buď může přidat, aby neztratil tvář, anebo to Kongres může udělat bez něj,“ uzavírá Pondělíček.