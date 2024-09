Trump se v New Yorku setká se Zelenským. Schůzku podle médií původně odmítal

Bývalý americký prezident Donald Trump oznámil, že se dopoledne v New Yorku setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který je ve Spojených státech. Informovaly o tom světové agentury. Ukrajinský lídr ve čtvrtek jednal se svým americkým protějškem Joem Bidenem i viceprezidentkou USA Kamalou Harrisovou. Jeho setkání s Trumpem bylo předmětem spekulací. New York 6:49 27. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters, Koláž iROZHLAS

„Jak víte, prezident Zelenskyj mne požádal o setkání,“ řekl Trump novinářům v New Yorku a dodal, že se s ukrajinským prezidentem sejde v 9.45 newyorského času (15.45 SELČ) v mrakodrapu Trump Tower. Agentura Reuters přitom s odvoláním na své zdroje ve středu psala, že očekávaná schůzka Zelenského s Trumpem se zřejmě neuskuteční. Trump v ten den ukrajinského prezidenta ostře kritizoval.

„Dáváme miliardy dolarů muži, který odmítá uzavřít dohodu - Zelenskému," uvedl Trump, jenž se bude v listopadových volbách znovu ucházet o prezidentský úřad, na předvolebním mítinku v Severní Karolíně. „Jakákoliv dohoda, i ta nejhorší, bude lepší než to, co máme teď,“ řekl dále republikánský exprezident. Ukrajina je podle něj v troskách a její lid umírá.

Trump už v minulosti prohlásil, že pokud by byl prezidentem, ruskou válku na Ukrajině by ukončil během „24 hodin“. Jak by toho docílil, ovšem nesdělil.

Zelenskyj je na návštěvě v USA, kde se snaží získat další podporu pro svou zemi, která se už třetím rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi.

Ve čtvrtek se setkal v Bílém domě s Bidenem i Harrisovou, která bude v listopadových volbách Trumpovou demokratickou soupeřkou.

Поділився деталями Плану перемоги з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Для нас це дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в повній координації зі Сполученими Штатами.



Ми повинні закінчити цю війну, нам потрібен справедливий мир. Ми повинні захистити наших людей –… pic.twitter.com/hbDzGvto22 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2024

Při setkání se Zelenským prohlásila, že návrhy, aby se Ukrajina vzdala velké části svého území, jsou nepřijatelné a nebezpečné - navrhují podle ní kapitulaci, nikoliv mír. Narážela tak na Trumpa, podotkla agentura AFP. Bílý dům mezitím ve čtvrtek oznámil další vojenskou pomoc Kyjevu ve výši bezmála osmi miliard dolarů (180 miliard Kč).

Ukrajinský prezident na sociálních sítích po schůzkách s Bidenem a Harrisovou zveřejnil videa ze setkání s oběma čelními představiteli Spojených států a uvedl, že je seznámil se svým takzvaným plánem vítězství v boji s Ruskem.

„Musíme ukončit tuto válku a dosáhnout spravedlivého míru,“ napsal Zelenskyj. Podrobnosti ke svému plánu zatím nesdělil. Před tím jednal se zástupci amerického Kongresu.