Prezident Si popřál Trumpovi brzké uzdravení, informovala média. Ten nazývá covid čínským virem

Čínský prezident Si Ťin-pching v sobotu zaslal vzkaz svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a popřál jemu i první dámě Spojených států brzké uzdravení po nákaze koronavirem. Uvádí to čínská státní média. Trump byl v noci na sobotu s příznaky covidu-19 přepraven do vojenské nemocnice za Washingtonem, kde by měl strávit několik dní.

Peking/Washington 15:51 3. října 2020