Trump si nedokáže připustit, že v přístupu k Rusku udělal chybu. Točíme se v kruhu, míní Jelen
Prezident Donald Trump a Vladimir Putin se koncem týdne setkají na Aljašce. Přizván (zatím) nebyl lídr napadené Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. „Putin bude prodávat veškeré důsledky setkání. Zároveň si myslím, že se trochu bojí, jestli tam nakonec Zelenskyj opravdu nepřijede a jestli se s ním nebude muset setkat,“ říká pro Český rozhlas Plus Libor Jelen, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
„Zhodnotil bych to lapidárně: ,Točíme se v kruhu‘. Donald Trump zřejmě nepochopil, že předchozí neúspěch byl daný jeho naivitou. Nedokáže si asi připustit, že v přístupu k Rusku udělal chybu,“ hodnotí chystané jednání politický geograf v Interview Plus.
Nejvyšší státníci Ruska a Spojených států se setkají na Aljašce. Americký prezident se tak může snažit „podráždit“ ruské nacionalisty, kteří Aljašku stále vnímají jako ruské území, domnívá se Jelen.
Střet mentalit
Setkání amerického a ruského prezidenta se může zdát jako střet dvou odlišných mentalit. Zatímco Trump sází na byznys a transakce, Putina charakterizují dobyvatelské ambice. Podle Jelena jsou si ale přesto oba státníci podobní.
„Mají tendence k vládnutí z hlediska nějaké síly,“ všímá si. „Asi se navzájem možná i obdivují, vzhlížejí k sobě, vládnou velkým zemím.“
U Trumpa si všímá i záměru ukazovat sebe a své ego. „Přijde mi, že se vlastně někdy Vladimíru Putinovi podobá víc, než by si sám přál,“ zamýšlí se politický geograf a pokračuje přirovnáním.
„Jsou to dva kohouti. Ano, každý je utvářený jinou politickou, vzdělávací kulturou, ale někdy se tam setkávají společné zájmy eg. A to je to, čeho se obávám – že možná to je determinant jejich vzájemného vztahu.“
„Občas si jdou na ruku, občas si velmi dobře rozumí, ale pak je vidět, že najednou narazí na to nepřekonatelné v rámci kohoutích zápasů – kdo z nich bude tím hlavním kohoutem?“
Výměny území?
Americký prezident mluví před pátečním jednáním o možných výměnách území prospěšných pro obě strany. Kyjev prohlásil, že nejsou myslitelné žádné teritoriální ústupky vůči Rusku.
„Pro Ukrajinu samozřejmě žádná výměna není výhodná,“ upozorňuje politický geograf. „V momentě, kdy začneme překreslovat hranice na základě přání nějakých diktátorů, nebojím se říct možná teroristů, kde to skončí?“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se chystaného jednání zřejmě nezúčastní. Podle Jelena se setkání s ním může obávat ruský prezident, který neuznává ani Ukrajinu, ani jejího lídra.
„Vladimír Putin bude prodávat veškeré důsledky setkání. Zároveň si myslím, že se trochu bojí, jestli tam nakonec Zelenskyj opravdu nepřijede a jestli se s ním nebude muset setkat, protože v ten moment tak trochu ztratí tvář.“
Pokud by se Ukrajina svého území musela vzdát, znamenalo by to podle politického geografa její kapitulaci a velmi špatný signál nejen pro Ukrajinu, ale pro celou Evropu.
„Ukrajina je součást Evropy, je to evropský problém,“ zdůrazňuje. „Takže překreslování hranic, které je vzdálené několik set kilometrů od nás, může navodit dojem, že se můžou překreslovat hranice i někde jinde,“ uzavírá politický geograf Jelen.
„Musíme opravdu velmi pečlivě zvažovat argumenty pro to, jak uspořádat rusko-ukrajinský spor právě v ohledu na důsledek jako precedens pro budoucí chování států a státníků.“
Vrací se doba, kdy velmoci rozhodují o osudech menších zemí? Proč se Putin s Trumpem respektují? A jaké signály bude do jejich schůzky politický geograf sledovat? Poslechněte si celý rozhovor v audiu na začátku článku.