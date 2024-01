Trump si už brousí zuby na Bílý dům. Fandí mu v primárkách i Joe Biden?

Pavle, ty jsi naším zpravodajem přímo na místě. Sledoval jsi výsledky republikánských primárek v New Hampshire. Čekala se nadpoloviční dominance Donalda Trumpa. Jak to dopadlo?

Potvrdilo se to, co se čekalo. Bylo to podobné jako ve státě Iowa, takže Donald Trump opět získal nad 50 %. Šlo o to, jak velký bude rozdíl mezi ním a Nikki Haleyovou, a ten je přibližně 10–11 procentních bodů. Zvítězil opravdu jasně a nebylo o tom pochyb. Nikki Haleyová se snažila získat co nejvíc, aby se mu co nejvíc přiblížila, protože to, jak je ten rozdíl velký, je důležité hlavně pro sponzory, pro ty, kteří platí její volební kampaň. Záleží pak na tom, jestli budou ochotní ještě dál uvolňovat svoje peníze a jít do toho s ní, aby mohla pokračovat v dalších primárkách. To byl as osud Rona DeSantise, u kterého s výsledkem sponzoři asi nebyli spokojení (i když v Iowě byl druhý) a zkrátka mu vyschnul penězovod a musel potom takzvaně hodit ručník do ringu a boj o prezidentskou nominaci za republikánskou stranu vzdát.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

Ten rozdíl je z pohledu Nikki Haleyové přeci jenom pozitivnější než byl v Iowě. Myslíš, že to, že DeSantis hodil ručník do ringu, jí pomohlo?

Už neměla žádného dalšího kandidáta, se kterým by se dělila o zbytek hlasů, takže určitě ano, jí to pomohlo, i když možná méně než Donaldu Trumpovi. Když jsem mluvil s voliči, tak mi někteří říkali: Chtěl jsem volit Viveka Ramaswamyho, který v Iowě skončil čtvrtý a odstoupil. Tak jsem přesunul svůj zájem na Rona DeSantise – ten také odstoupil. Koho mám teď volit? Tak jsem tady – na mítinku Donalda Trumpa.

A někteří zase mi říkali: Jsem sice republikánský volič, ale chci kohokoli jiného než Donalda Trumpa. Takže tito voliči určitě zase věnovali svou pozornost Nikki Haleyové. Takže ano, hlasy, které by získal Ron DeSantis, se rozdělily a myslím si, že se lidé víc přiklonili k Donaldu Trumpovi. I když něco získala i Nikki Haleyová.

Když zmiňuješ mítinky a lidi, se kterými jsi mluvil, tak co říkali voliči Donalda Trumpa na tu jeho volební jízdu?

Ti byli naprosto nadšení. To byl mítink, kde se volalo USA sláva. Přímo tam, kde jsem byl já, Donald Trump starší nebyl, ale byl tam jeho syn, který za něj promlouval. A tam nebylo koho přesvědčovat, protože ti lidé byli naprosto oddaní svému lídrovi, svému, podle nich, budoucímu prezidentovi. Když jsem se ptal, jestli nevadí jeho věk, tak ne, věk je jenom číslo. A i když je Donaldu Trumpovi nyní 77 let, což je stejný věk, v jakém nastupoval Joe Biden do svého prvního funkčního období, tak podle jeho voličů je na tom Donald Trump fyzicky i psychicky mnohem lépe. Dokáže mluvit půl hodiny, hodinu bez papíru a mluví tak nějak souvisle, což je pravda. On dokáže souvisle mluvit, snášet argumenty, které nejsou vždy úplně přesné, ale mluví. Říkají, že je to zkrátka dobrý rétor a že mu to dobře myslí, že má svoji politiku, se kterou oni souhlasí, což u Joe Bidena postrádají. U Bidena je ten vyšší věk podle nich vidět.

Když jsem se ptal, jestli jim nevadí, že je obviněný z několika trestných činů, tak to je podle nich pouze kampaň, která je proti němu namířená. To všechno dělají levicoví prokurátoři a spikl se proti němu celý systém. Nechtějí ho pustit k moci, protože se ho bojí. Jeho voliči jsou mu naprosto oddaní. Byli velice rádi, že bude takto silný a už ho vidí v Bílém domě.

Když jsem potom byl na mítinku Nikki Haleyové, tak tam byli voliči mnohem směřlivější. Ti spíš říkali, že Nikki Haleyová nepoužívá tak negativní rétoriku jako Donald Trump a má širší rozhled, neorientuje se jenom na Ameriku. Protože samozřejmě voličům Donalda Trumpa jde o to, že Amerika musí být na prvním místě a nezajímá je tolik, co se děje ve světě a co si myslí někde jinde. Kdežto voliči Nikki Haleyové oceňují její širší rozhled, její erudici a to, že se zkrátka chová jinak – distingovanějí než Donald Trump.

Měl jsi pocit, že voliči někdejší guvernérky Jižní Karolíny a bývalé velvyslankyně Spojených států při OSN Nikki Haleyové byli spíš její podporovatelé, nebo odpůrci Donalda Trumpa?

Někteří byli jasní podporovatelé, kteří ji chtěli od začátku, ale někteří ji brali ne přímo jako nutné zlo, ale spíš jako tu poslední volbu – ano, chci být konzervativní volič, chci být republikán, ale nechci Donalda Trumpa. Jak říkal jeden volič – cokoli jiného. A tady už zbývá jenom Nikki Haleyová. Někteří komentátoři v televizi říkali, že to vlastně nebude volba mezi oblíbenci, ale volba toho nejméně nevhodného nebo toho nejpřijatelnějšího kandidáta pro některé republikánské voliče. Takže ano, Nikki Haleyová má nejenom své příznivce, ale i zaryté odpůrce Donalda Trumpa, pro které je v tom republikánském poli jedinou možností.

K již zmiňovanému Joe Bidenovi musíme dodat, že v New Hampshire se konaly i neoficiální demokratické primárky, protože kvůli vnitrostranickým sporům nejsou na federální úrovni uznávané. Tam vyhrál Joe Biden. Ty republikánské opanoval Donald Trump. Myslíš si, že Trump už má republikánskou nominaci jistou? Byť primárky teprve začaly…

Trump si to rozhodně myslí, protože na povolebním mítinku ve městě Nashua dokonce jeden z jeho podporovatelů, senátor z Jižní Karolíny Tim Scott, začal skandovat: Už je to jasné, už je to jasné, už nepotřebujeme další primárky. A Donald Trump mu přizvukoval, takže už si asi myslí, že takové tažení povede dál. Ale není to ještě úplně jasné. Byť podpora v těch dvou státech je vysoká, ale máme před sebou ještě 48 dalších států a některá závislá území, kde jsou také volební shromáždění nebo něco jako primárky. A asi rozhodující bude takzvané superúterý, což je 5. března, kdy se najednou volí v 15 státech. Nicméně ano, Donald Trump si už teď brousí zuby na vítězství a už se vidí Bílém domě.

O superúterý s Matějem Schneiderem

Matěji, ty ve Voxpotu sleduješ, co se odehrává ve Spojených státech, také připravuješ podcast Redneck o americké politice. Čekal jsi, že to v New Hampshire dopadne tak, jak to nakonec dopadlo?

Po vývoji posledních týdnů jsem si po tom, co jsem se podíval na výsledky, jenom tak pokýval hlavou. Vlastně v tuhle chvíli nešlo čekat nic moc jiného. Ty výsledky jsou úplně v linii s tím, co se dalo čekat.

Jak moc výsledky ovlivnilo to, že floridský guvernér Ron DeSantis hodil ručník do ringu?

Nemyslím si, že by to nějak dramaticky změnilo poměr hlasů, ale mění to jich vyznění. Jedna varianta, co teď mohla následovat, byla, že se bude přetahovat Nikki Haley s Ronem DeSantisem právě o to, kdo je nejsilnější netrumpovský kandidát. A teď tady zbývá jenom Nikki Haley, takže pokračuje jenom ona. Ale je to spíše otázka toho, jak to vyznívá.

Má Nikky Haleyová, někdejší guvernérka Jižní Karolíny a bývalá ve velvyslankyně Spojených států při Organizaci spojených národů, nějaké reálné šance Trumpa v dalších primárních volbách ještě ohrozit? Protože o New Hampshire se mluvilo jako o státu, kde šanci teoreticky má, a taky tam Trump nevyhrál tak drtivě jako třeba v Iowě. Splnila očekávání? Má ještě naděje? Nebo nemá?

Vyvíjí se to pro ni dobře. Bylo by samozřejmě lepší, kdyby v Iowě nebyla třetí – skončila tam o 2 procentní body za druhým Ronem DeSantisem, který měl 21 %, a ona měla asi 19 %. Takže kdyby ho tam přeskočila, tak by byla v lepší pozici. Ale i tak v Iowě trošičku předčila očekávání a právě do New Hampshire šla s tím, že tady pravděpodobně bude mít ještě silnější výsledek, což by ji mohlo teoreticky katapultovat k tomu, že by mohla mít nějaké šance později.

Ještě také hraje roli skutečnost, že teď bude v primárkách pauza. Proběhnou takové komplikované primárky v Nevadě a ještě na Panenských ostrovech, které ale nejsou pro republikánskou nominaci až tak podstatné. A pak skoro až za měsíc proběhnou primárky právě v Jižní Karolíně. To samozřejmě hraje Nikki Haley určitým způsobem do karet, protože to je její domovský stát, kde má spoustu kontaktů a tak dále. Zároveň si tam ale podle dosavadních průzkumů nevede úplně dobře. To se teď samozřejmě může změnit, když prokázala ve dvou státech, že nějakou šanci má a že je tedy víceméně tou nejsilnější protitrumpovskou kandidátkou. Nicméně teď i v Jižní Karolíně ztrácí na Donalda Trumpa docela razantně. Je ale možné, že se to pohne. Všichni to v následujících týdnech budeme bedlivě sledovat.

Zároveň bych její šance úplně nechtěl přeceňovat, protože, i kdyby to dopadlo jakž takž dobře v Jižní Karolíně, což v tuhle chvíli opravdu není jasné, tak pak na začátku března přichází takzvané superúterý. To jsou primárky v obrovských státech jako Texas nebo Kalifornie, které samozřejmě mají pro nominaci obří váhu, protože jsou velice populačně početné. A tam má v tuhle chvíli Donald Trump náskok okolo 60 procentních bodů, což se překonává opravdu těžko. Ale samozřejmě, každý relativní úspěch v nějakém z těch předchozích států může s tímto trošičku zamíchat. Zároveň, co si budeme povídat, těch 60 procentních bodů je prostě masivní náskok, který se překonává hodně těžko.

Nikki Haleyová do primárek vstoupila s čím? Vvmezuje se ostře proti Donaldu Trumpovi? Nebo nemůže nakonec dopadnout jako Ron DeSantis, který se s Trumpem tak škorpil, ale po svém odstoupení ho podpořil?

Nikki Haley se chvílemi trošku vymezuje vůči Donaldu Trumpovi, ale také lavíruje. Ono je to těžké, protože sloužila v Trumpově administrativě jako velvyslankyně OSN. Zároveň samozřejmě se tady množí spekulace o tom, jestli by třeba nemohla plnit nějakou úlohu v jeho případné prezidentské administrativě, třeba i v pozici viceprezidentky. Ona si nechává určitě tato vrátka otevřená, byť teď o víkendu to popírala, ale to tak kandidáti dělají, dokud neukončí vlastní kampaň.

Nejvíce protitrumpovským kandidátem byl rozhodně bývalý guvernér New Jersey, Chris Christie, ale ten ukončil kampaň ještě před tím prvním státem, před Iowou. Takže Nikki Haley nebyla nejvíce protitrumpovská, ale podařilo se jí přesvědčit americkou veřejnost, že je ta nejsilnější protitrumpovská kandidátka. Ale zároveň, jak říkám, je to trošičku komplikovanější a spíš se snaží hodně politikařit a lavírovat a nechávat si otevřená různá vrátka.

Z tvého pohledu, jako člověka, který americkou politiku sleduje dlouhodobě, to nakonec může dopadnout tak, že kdyby Trump šel jako vítěz republikánské nominace do boje o Bílý dům, tak si jako potenciální viceprezidentku s sebou může vzít právě Nikki Haleyovou? Zaznamenal jsem jeho slova, tuším, že po primárkách v Iowě, kdy se o ní zmiňoval jako o někom, kdo není úplně „prezidentský materiál“ .

On tohle říkal, ale zároveň předtím lidé z Trumpova okolí trošku spekulovali, že by to úplně nevylučovali. Já bych si z těch výroků, dokud nebude jasno v primárkách, moc nedělal. Pro to, že by se to mohlo stát, hraje skutečnost, že Trump něco podobného udělal ve volbách v roce 2016, kdy si vzal jako viceprezidenta Mikea Pence, který byl v něčem typově trošičku podobný kandidát jako Nikki Haley. To samozřejmě ukazuje, že Trump byl takového kroku schopný už v minulosti. Ale zároveň všichni víme, jak to s Mikem Pencem dopadlo a jak se pak trošku vzpíral Trumpovi, který chtěl zvrátit výsledek voleb v roce 2020. Takže je tam i silný argument pro to, že už by to Trump znovu neudělal. Myslím si, respektive americká média o tom hodně píší, že on víc pokoukává po různých republikánských kongresmankách, ale zároveň bych rozhodně neříkal, že jde tahle varianta s Nikky Haley úplně vyloučit.

Rozdělená strana

Každopádně republikánské primárky se teď zúžily na dva hlavní kandidáty, respektive kandidáta a kandidátku. Je už podle tebe po New Hampshire jisté, že se chystá velký návrat Donalda Trumpa, nebo by si přeci jenom počkal na to supervolební úterý?

Řekl bych, že v republikánských primárkách je v podstatě jasno. Určitě musíme počkat na to supervolební úterý, ale Trumpův náskok je tak drtivý, že se dá operovat s jeho vítězstvím. A mám pocit, že i americká média se baví nikoli o tom, kdo může v primárkách Trumpa porazit a jestli ho může porazit, ale víc a víc pozornosti je věnováno právě tomu, koho si Trump teoreticky může vybrat jako viceprezidentského kandidáta. A potenciálně pak samozřejmě tomu, kdo z nich s Joem Bidenem má navrch v průzkumech.

Znamená to, že trumpovský proud v Republikánské straně už plnohodnotně zvítězil? Pozoruješ nějakou velkou proměnu té strany?

Nevím, jestli bych byl takhle definitivní. Celé tyto primárky byly výrazem toho, že se ta strana snaží hledat nějakou alternativu. Vypadá to, že ji není schopná najít, ale neřekl bych, že najednou tady startují nějaké trumpovské dekády Republikánské strany. Myslím, že to závisí ještě na dalším děním a nepodceňoval bych to, že Donald Trump je v americké společnosti také značně nepopulární postava.

Díval jsem se na průzkum CNN, kdy se právě v New Hampshire, ptali podporovatelů Nikki Haleyové a Donalda Trumpa, kdo podle nich vyhrál minulé prezidentské volby. A odpovědi byly velmi odlišné. Těm, kteří podporují Donalda Trumpa, bylo naprosto jasné, že v posledních volbách nezvítězil Joe Biden podle práva. A naopak mezi podporovateli Nikki Haleyové asi čtyři z pěti řekli, že ty volby byly regulérní. To znamená, že v Republikánské straně jsou stále nějaké třecí plochy?

Určitě jsou a tyhle průzkumy jsou teď hodně citované. Ale zároveň to není úplně tak jednoduché. Mně se hodně líbila jedna anekdotická historka amerického novináře Davida Weigla, který teď byl přímo v New Hampshire a psal, že se ptal jedné konkrétní voličky, co si teda myslí o Donaldu Trumpovi a ona mu řekla, že kdykoli někam vkročí Donald Trump, tak následuje chaos. Ale následně mu řekla, že ho stejně volila. A mám pocit, že tohle docela dobře vystihuje nějakou určitou dvojznačnost republikánského voličstva. Zároveň u toho New Hampshire je důležité zmínit, že tam v republikánských primárkách můžou volit i nezávislí voliči, takže velká část těch, kteří to hodili Nikki Haley, nemusí být nutně republikáni, ale zároveň bych tím nechtěl umenšovat to, že polarizace existuje i v rámci Republikánské strany a že ti hodně v uvozovkách liberálnější republikánští voliči se sešikovávají za Nikki Haley. Ale zároveň jich není zase tak moc a myslím si, že ona prostě nemá šanci v těch primárkách uspět, aniž by začala odlupovat ty hodně

trumpistické voliče a vlastně není moc jasné, jak by se jí to mohlo podařit.

Trump vrací úder

Když ne Nikki Haleyová, může Donalda Trumpa v jeho velké jízdě zastavit nějaký soud?

Nejvyšší soud Spojených států se teď bude zabývat coloradskou žalobou, která u něj přistála na konci loňského roku, kdy nejvyšší soud státu Colorado rozhodl, že by Donald Trump neměl mít možnost kandidovat v tamních primárkách, což by samozřejmě mělo konsekvence i pro ty všeobecné volby. Tenhle rozsudek se rychle dostal k Nejvyššímu soudu Spojených států, který se tím má začít zabývat 8. února a pak pravděpodobně v průběhu února brzy rozhodne. Osobně bych do tohohle úplně nevkládal nějaké velké naděje lidí, kteří se snaží zastavit Donalda Trumpa. Co se týče složení soudu, tak je tam konzervativní většina soudců, která se přiklání k takovému hodně rigidnímu čtení americké ústavy. Ostatně tři soudce přímo dosazoval i Trump. Takže si dokážu představit nějaké šalamounské řešení, ale úplně bych nesázel na to, že by řekli Donaldu Trumpovi, že nemůže kandidovat. To by, myslím, byli překvapeni takřka všichni ve Spojených státech, včetně mnoha právních expertů.

Myslíš, že z minula poražený Donald Trump je teď někým jiným? Že se poučil, že by byl, ne nutně jiným prezidentem, ale že je prostě trošku jiným kandidátem aspirujícím na místo v Bílém domě?

Hodně se mluví o tom, že je docela motivovaný jakousi mstou za to, že vnímá, že mu byly ukradeny ty volby v roce 2020. Zároveň je ale také nutné brát v potaz to, že, byť šokoval svět v roce 2016 nejdřív tím, že vůbec kandidoval, pak jak kandidoval a pak, že zvládl porazit Hillary Clinton, tak potom, co přišel do Bílého domu, tak ta jeho administrativa byla dost chaos. Dost se tam přetahoval se zavedenějšími kádry v Republikánské straně a přes tu divokou rétoriku, bych řekl, že ty největší výdobytky, kterých dosáhl, byly vlastně docela konvenčně republikánské. Šlo tam primárně o velký balík daňových škrtů. V tom trumpistickém světě to velká část lidí vnímá tak, že si nechal svůj radikální program stranou rozmělnit. A samozřejmě je pak otázka, jestli se z tohohle nějak poučil. A spousta lidí v jeho okolí se tváří, že kdyby se vrátil do Bílého domu, tak už se tentokrát tak nezakecá a nenechá si svůj program rozmělnit tradičnějšími republikány a víc z něj zvládne prosadit. Ale je samozřejmě otázka, jestli je to skutečnost, nebo jestli je to jeho přání.

A úplně poslední věc. Je pravda, a ber tu otázku v nadsázce, že Joe Biden je vlastně fanouškem Donalda Trumpa v republikánských primárkách? Jinými slovy, že si přeje, aby zvítězil právě Trump, protože si myslí, že právě jeho může potom porazit?

To je něco, co se v amerických médiích objevuje hodně. Občas trochu s nad sázkou, ale zároveň někteří američtí liberálové říkají docela nepokrytě, že jim přijde, že Trump je z těch kandidátů nejporazitelnější. Zároveň opravdu nevím, jestli je to pravda a myslím si, že v tuhle chvíli je brzo a že uvidíme, jak se bude celá kampaň ubírat. Ostatně ještě neskončily primárky ani na jedné straně. Rozhodně bych nepodceňoval schopnost jak Joe Bidena porazit Donalda Trumpa, tak obráceně. Myslím si, že i ty minulé volby ukázaly, že je to opravdu těsná záležitost. Oba ti politici jsou velice neoblíbení, mnohdy právě i v rámci svých vlastních stran. A takovéto volby pak rozhoduje i motivovanost voličů jedné nebo druhé strany vůbec k těm volbám přijít. A rozhoduje se v některých státech opravdu v malých množstvích tisíců, desetitisíců hlasů a tam se to těžko odhaduje. Rozhodně jsou ale oba schopni toho druhého porazit.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, CNN, youtubové kanály FOX 10 Phoenix, BBC News, ABC News, Right Side Broadcasting Network, CNN a uživatelský účet @RonDeSantis na sociální síti X.