Trump si vysláním Národní gardy do Los Angeles uzurpuje moc, která patří státům, líčí amerikanista

Donald Trump přistoupil k mimořádnému kroku v amerických prezidentských dějinách. Aktivoval Národní gardu bez žádosti státu unie o pomoc. Trumpova administrativa nařídila, aby 2000 příslušníků gardy zasáhlo v Los Angeles, kde se protestovalo proti raziím imigračního úřadu. „Zapadá to do celkové snahy Trumpa kumulovat ve svých rukou maximální politickou moc," říká pro Radiožurnál amerikanista Jakub Lepš (TOP 09) z University of New York in Prague. Praha 15:53 8. června 2025

Můžeme krátce přiblížit protiimigrační operaci, která dala podnět k nepokojům v Los Angeles?

Zdá se, že je to další fáze Trumpova řešení nelegálních migrantů v Americe, kdy se po zločincích a následně často mezinárodních studentech zaměřuje na lidi, kteří ilegálně pracují v různých firmách, malých i větších.

Tentokrát si federální agenti vyberou, buď mají nějaký tip nebo na základě nějaké metriky, kterou neznáme, nějakou firmu. Tam přijdou a kontrolují, zda mají lidé pracovní povolení, respektive jsou to ilegální imigranti, či občané. Pokud jsou to ilegální migranti, tak je zatknou. A s největší pravděpodobností je čeká deportace z USA.

Demonstrace se rozběhly spontánně, nebo byly nějak koordinovány?

Nic nenaznačuje tomu, že by šlo o nějakou masivní koordinaci. Lokálně se různí aktivisté nebo často i příbuzní koordinují na sociálních sítích, ale primárně šlo o reakci na to, že v komunitě v Los Angeles je těch nelegální imigrantů hodně, odhady jsou desítky procent obyvatel.

Město v určité míře přivírá oči nad tím, že tam jsou. Takže těch ilegálních migrantů je hrozně moc, je to komunita, takže se lokálně organizuje v reakci na tyto zátahy.

Bezpečnostní složky ve městě nasadily proti demonstrantům slzný plyn nebo zábleskové granáty. Trump tvrdí, že kalifornský guvernér Gavin Newsom a starostka Karen Bassová situaci nezvládají. Jak pádné jsou prezidentovy argumenty pro aktivaci Národní gardy?

Poslední zprávy z noci na neděli byly, že místní jednotky byly schopné tu situaci plus minus pacifikovat. Čeká se ale, že v neděli budou další demonstrace, které mohou být relativně mírumilovné, ale může docházet i k ničení majetku. Amerika zažila daleko horší situace, než je tato.

Jak město Los Angeles vedené demokratickou starostkou, tak demokratický guvernér tvrdí, že na to stačí a že toto je politická snaha Donalda Trumpa uzurpovat si moc, která je standardně brána, že přísluší jednotlivým státům. Město ani stát o pomoc Národní gardy nepožádaly.

Naposledy byla Národní garda takzvaně federalizována v roce 1992 při nepokojích v Los Angeles, ale na žádost kalifornského guvernéra. Tentokrát do Washingtonu nic podobného nepřišlo. Je to poprvé po 60 letech, kdy prezident postupuje v této věci na vlastní pěst. Podle Newsoma tak Trump jen dál eskaluje napětí a jde mu o to, aby předváděl, co všechno může podnikat. Nakolik výbušný potenciál ten střet má?

Určitě má. Můžeme spekulovat, do jaké míry je to snaha odlákat pozornost od Trumpova střetu s bývalým poradcem a podporovatelem Elonem Muskem.

Zároveň to ale zapadá do celkové snahy Donalda Trumpa kumulovat ve svých rukou maximální politickou moc, a to se týká jak federální vlády, kde je Kongres velmi slabým protihráčem Trumpa, tak on i zatím poměrně úspěšně obchází řadu rozhodnutí soudů. Čili získal v rámci federální vlády větší moc, než měli jiní prezidenti.

Druhé dělítko moci je mezi federální vládou a státními vládami, které mají velké pravomoce, a tohle do toho zapadá, že si Donald Trump postupně uzurpuje moc, kterou jinak mají ve svých rukou státy.

V jaké fázi je aktuálně Trumpova protiimigrační kampaň? A do jaké míry naráží na odpor v jednotlivých státech?

Státy se tomu brání. Je tu řada států, které mají vlastní státní legislativu, která dokonce zakazuje aktivním složkám spolupracovat s federálními orgány při potírání ilegální migrace, protože tyto státy akceptují, že je to něco, co značná část americké společnosti akceptuje. Některé firmy a instituce tu pracovní sílu potřebují.

Trump rozhodl na základě nějakého zákona, tentokrát víme, že si může uzurpovat pravomoc a rozhodnout bez guvernéra. Je možné, že i tento střet skončí u soudu, a to je tedy další dějství střetu Trumpa a jednotlivých států.

