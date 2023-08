Trump jde k soudu, nejspíš odmítne vinu za útok na Kapitol. Stejná soudkyně trestala účastníky vniknutí

Bývalý americký prezident Donald Trump si ve čtvrtek vyslechne už třetí žalobu v trestní kauze. Tentokrát jde o jeho podíl na pokusu zmanipulovat výsledky voleb a zastavit jejich vyhlášení v Kongresu. Jde o to, jakou má vinu na útoku rozvášněného davu na budovu Kongresu v zimě před dvěma lety. Od stálého zpravodaje Washington 8:06 3. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova federálního soudu ve Washingtonu | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Před federálním soudem ve Washingtonu Trump stane poprvé. Tedy, pokud se k soudu dostaví. Má soudkyni odpovědět na otázku, jestli se cítí vinen z trestného činu spiknutí s cílem podvést americké voliče.

Z pokusu o zmaření potvrzení a vyhlášení výsledků prezidentských voleb z rolku 2020 ho obvinil zvláštní vyšetřovatel ministerstva spravedlnosti Jack Smith.

Soudkyně federálního soudu ve Washingtonu se po přečtení žaloby prokurátorem Trumpa zeptá, jestli se cítí vinen. Odpověď bude znít s velkou pravděpodobností, že ne. Pak bude následovat série slyšení svědků a dokazování.

Dvanáctičlenná porota pak musí o Trumpově případné vině rozhodnout. O případném odvolání proti rozsudku bude rozhodovat Nejvyšší soud Spojených států.

Soudkyně Tanya Chutkan, která dostala případ na stůl, je známá přísnými rozsudky nad účastníky násilného vniknutí do Kapitolu. Soudkyní federálního soudu se stala za administrativy prezidenta Baracka Obamy.

Soud v obležení

Víc než deset přenosových satelitních vozů, přístřešky pro televizní štáby, některé kamery už nastartované, reflektory rozsvícené a redaktoři informující o tom, co se bude dít. Tak to vypadá před budovou federálního soudu ve Washingtonu.

Paní Marie z Quebecku je turistka a je překvapená, co se na dohled od budovy Kapitolu vlastně děje. Pochopila ale, že to je asi kvůli Donaldu Trumpovi.

Na okraji houfu amerických i evropských televizí postává pan Rocky, v ruce má kartonovou ceduli a na ní je fixem napsaná výzva prezidentu Bidenovi, aby svolal shromáždění, kde by se lidé modlili za to, aby v Americe nebyla další občanská válka.

„Jsme na pokraji občanské války. Lidi z Trumpova tábora se chovají jako blázni a příznivci Bidena jsou zase vyděšení. Bojím se, že by mezi nimi mohlo dojít ke střetu. Tohle je skutečně velmi ošemetná situace. Teď potřebujeme nějakou nadpřirozenou sílu, aby zasáhla. My se to snažíme řešit našimi silami, ale potřebujeme hlas z hůry. Měli bychom se tedy postit a modlit se. Joe Biden by to měl zařídit,“ říká.

Javorovou alejí před budovou federálního soudu ve Washingtonu se prochází také slečna Annie. Doufá, že se u soudu objasní alespoň to, co se vlastně 6. ledna 2020 v budově Kongresu a před ní stalo. O osud hluboce rozdělených Spojených států se neobává, protože doufá, že zdejší demokracie je velmi silná.

Rozdělená společnost

O rozdělení americké společnosti vypovídá i aktuální výzkum deníku New York Times. Naznačuje totiž, že pokud by se proti sobě v příštích prezidentských volbách v listopadu příštího roku znovu postavili Donald Trump a Joe Biden, oba by shodně podpořilo 43 procent Američanů.

Podporu výzkumníci zjišťovali na konci července a vycházeli z toho, že by v nadcházejících republikánských primárkách nakonec uspěl právě Donald Trump, který koneckonců je momentálně největším favoritem primárek.

Průzkum ukazuje i to, jakou podporu mají Trump a Biden mezi stoupenci svých stran. Podle dat má mezi registrovanými voliči za jednu nebo druhou stranu Trump větší podporu mezi „svými“. Volilo by ho 88 registrovaných republikánů, oproti 83 procentům registrovaných demokratů hlásících se k Bidenovi.

Současný prezident má ale větší podporu mezi nezávislými – tedy lidmi, kteří nejsou rozhodnutými stoupenci jedné, nebo druhé strany. Mezi nimi by Bidena volilo 42 procent, oproti 37 procentům nakloněným Donaldu Trumpovi.

