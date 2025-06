Trump spustil registraci k trvalému pobytu. ‚Tisíce lidí nám volají a ptají se, jak se mohou přihlásit,‘ říká

Americký prezident Donald Trump představil novou webovou stránku pro zájemce o zlaté karty, které za pět milionů dolarů (107 milionů Kč) umožní svému majiteli získat trvalý pobyt ve Spojených státech. Ačkoli tato víza nejsou zatím k dispozici, zájemci se mohou na stránkách předběžně zaregistrovat a projevit o vízový program zájem. Washington (USA) 15:36 12. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

„Tisíce lidí nám volají a ptají se, jak se mohou přihlásit, aby se mohli vydat na krásnou cestu a získat přístup k nejúžasnější zemi a trhu na světě,“ napsal ve středu Trump v příspěvku na sociální síti Truth Social s odkazem na nový web. Stránka TrumpCard.gov zatím umožňuje zájemcům zadat své jméno, zemi původu, požadované vízum a e-mailovou adresu.

Šéf Bílého domu v únoru oznámil, že současný vízový program EB-5, který umožňuje lidem investujícím v USA získat zelenou kartu, se chystá nahradit programem zlatých karet. Dosavadní program EB-5 je určený investorům či bohatým lidem, kteří mohou trvale přesídlit do USA, pokud v zemi investují alespoň 800 000 dolarů (zhruba 17 milionů Kč). Trumpův vízový program zlatých karet by umožnil investorům či bohatým lidem zůstat v USA, pokud tam investují pět milionů dolarů do amerických podniků a přispějí k tvorbě pracovních míst.

Trump tehdy řekl, že jeho administrativa doufá v prodej „možná milionu“ karet, a nevyloučil, že by je mohli získat i ruští oligarchové.

Trump následně zlatou kartu představil na palubě prezidentského speciálu Air Force One v dubnu. Držel zlatý prototyp, na kterém byla vyobrazena jeho tvář, a slíbil, že speciální vízum bude pravděpodobně k dispozici „za méně než dva týdny“.

Středeční zprovoznění webových stránek přichází v době, kdy imigrační úřady po celé zemi stupňují deportační razie, jež vyvolaly protesty v Los Angeles a dalších amerických městech. Trumpova administrativa v souvislosti se svou tvrdou protiimigrační politikou čelí pokračujícím soudním sporům a obviněním z porušování lidských práv.