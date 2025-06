Trump stále nemá v EU velvyslance. Na souhlas Senátu čeká právník a bývalý fastfoodový magnát

USA do Bruselu ani po pěti měsících od nástupu Donalda Trumpa stále neposlaly velvyslance. Současný americký zástupce při EU Norman Scharpf je tak v hodně složité situaci. Nepatří totiž do úzkého kruhu, ve kterém se rozhoduje, a nemá mnohdy informace o krocích americké strany, řekla webu iROZHLAS.cz česká diplomatka Edita Hrdá. Situace by se ale mohla změnit. Slyšením v Senátu prošel Trumpův nominant, právník a fastfoodový magnát Andrew Puzder.

Původní zpráva Brusel/Washington 15:46 11. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít