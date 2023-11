Trumpův syn vypovídal v procesu o exprezidentově podnikání. Tvrdí, že do účetnictví firmy nebyl zapojen

Donald Trump mladší ve středu jako první z dospělých dětí amerického exprezidenta Donalda Trumpa vypovídal u soudu v New Yorku, kde rodina čelí obvinění z falšování podnikatelských záznamů. Exprezidentův syn podle agentury Reuters prohlásil, že do účetnictví rodinné firmy nebyl příliš zapojen. V příštích dnech by v občanskoprávním procesu měli vypovídat také jeho sourozenci Eric a Ivanka.

