Trump věděl, že má ve svém sídle na Floridě tajné dokumenty. Měly se týkat možného útoku na Írán

Ve vyšetřování případu tajných dokumentů, které bývalý americký prezident a opětovný kandidát na nejvyšší úřad Donald Trump neoprávněně schovával ve svém floridském sídle Mar-a-Lago, se podle televize CNN objevil nový důkaz. Jde o zvukovou nahrávku, ve které bývalý prezident mluví o dokumentu o možném útoku na Írán. Dokazuje to tak, že věděl, že písemnost podléhá utajení. Nahrávku už zkoumají prokurátoři. Washington 21:38 1. června 2023

Nahrávka dokazuje, že i půl roku po odchodu z Bílého domu Trump věděl, že má tajné dokumenty (ilustrační foto) | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Nahrávku zatím nikdo kromě vyšetřovatelů neslyšel. To, co Trump na záznamu říká, má podle několika zdrojů televize CNN dokazovat, že věděl, že materiály, které si po skončení mandátu odnesl z Bílého domu, jsou tajné.

Trump podle dvou zdrojů na nahrávce reaguje na výzvu, jestli by se nechtěl podělit o informace o plánech útoků na Írán. Exprezident na nahrávce říká, že by sice rád, ale uvědomuje si, že jeho možnosti odtajnit takové materiály jsou omezené

Média zatím neví, kdo nahrávku vyšetřovatelům poskytl. Možná to byl jeden z účastníků schůzky, která se odehrála se v červenci 2021 v Trumpově golf klubu v Bedminsteru ve státě New Jersey. Trump se tam sešel se dvěma autory, kteří připravují životopisnou knihu o bývalém šéfovi jeho prezidentské kanceláře Marku Meadowsovi

V pamětech Meadowse má být i zmínka o plánu předsedy sboru náčelníků štábů Marka Milleyho jak zaútočit na Írán. Milley k útoku Trumpa několikrát vyzýval. Když tedy na schůzce přišla řeč na tento návrh, Trump se podřekl, že ho nemůže ukázat, protože je tajný.

Zvláštní vyšetřovatel Jack Smith jmenovaný pro tento případ ministerstvem spravedlnosti se na tento důkaz teď podle zdrojů CNN zaměřil. Nahrávka má dokazovat, že i půl roku po odchodu z Bílého domu Trump věděl, že má tajné dokumenty. Pokud v tomto případu vyšetřovatel vznese obvinění, může to exprezidentovi zkomplikovat kampaň mezi spolustraníky. Byla by to totiž už druhá trestní kauza vedená proti jeho osobě.