ONLINE: Trump jednal po telefonu s Putinem. Přerušil proto jednání se Zelenským a evropskými lídry
Americký prezident Donald Trump přerušil jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry, aby zavolal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Agentuře Reuters to řekl unijní diplomat, který tak potvrdil informaci německého Bildu. Také AFP oznámila, že rozhovory v Bílém domě byly přerušeny kvůli Trumpovu telefonátu do Moskvy.
Podle zdrojů BBC z ukrajinské delegace už bylo jednání Trumpa se Zelenským a lídry Německa, Británie, Francie, Itálie, Finska, šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem po přestávce obnoveno.
Za jedno z hlavních témat diskuse v pondělí státníci před kamerami označovali otázku bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, konkrétnější podrobnosti o jejich podobě ale v tuto chvíli nejsou známy.
Von der Leyenová na síti X sdílela v průběhu večera skupinovou fotografii účastníků schůzky, k níž dodala, že „jsme tu jako spojenci a přátelé, za mír na Ukrajině a v Evropě“. Zmínila právě nutnost poskytnout Ukrajině silné bezpečnostní záruky a zajistit trvalý mír.
Fotografii s podobným sdělením zveřejnil téměř současně také francouzský prezident Emmanuel Macron. „Spolu s Ukrajinou, za mír a bezpečnost v Evropě a ve Francii,“ napsal. Britský premiér Keir Starmer napsal: „Na budoucnosti Ukrajiny nám všem záleží“ a připojil snímek, na němž hovoří se Zelenským.