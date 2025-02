Trump tlačí na Hamás. Pokud nepropustí rukojmí, vypukne podle amerického prezidenta peklo

Příměří mezi Izraelem a Hamásem by mělo být odvoláno, pokud Hamás do sobotního poledne nepropustí všechny zbývající rukojmí zadržované v Pásmu Gazy. Podle agentury AP to řekl americký prezident Donald Trump, který dodal, že v takovém případě „propukne peklo“. Reagoval tak na pondělní prohlášení palestinského teroristického hnutí Hamás, že až do odvolání odkládá propouštění dalších izraelských rukojmích.

