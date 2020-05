Trump navštívil arizonskou továrnu na respirátory. Neměl roušku a mluvil o hospodářském zotavení

V továrně na profesionální respirátory pro zdravotníky společnosti Honeywell International byla za Trumpem viditelná cedule s upozorněním, že v areálu jsou povinné roušky. Prezident a ani šéf společnosti Darius Adamczyk je ale nasazené neměli. Trump naopak nosil ochranné brýle.

Bílý dům prozatím nekomentoval důvod, proč Trump roušku neměl. Viceprezident Mike Pence při návštěvě nemocnice Mayo Clinic na konci dubna roušku rovněž neměl, ačkoli to klinika požaduje ve svých pravidlech. Viceprezidentovo chování vyvolalo kritiku, na což Pence v neděli reagoval prohlášením, že nemít roušku v nemocnici byla chyba.

Without covering his own face, President Trump visited a Honeywell factory making N95 face masks in Arizona while Guns N' Roses' 'Live and Let Die' played in the background https://t.co/ighshLku9i pic.twitter.com/damCXpt9Oh