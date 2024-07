Trump tvrdí, že to proti Harrisové bude lehčí, Teď ale bude on tím starým kandidátem, říká novinářka

Američtí demokraté musí vybrat nového kandidáta do boje o Bílý dům. Současný prezident Joe Biden se z něj po sílícím tlaku svých spolustraníků i veřejnosti rozhodl odstoupit. Podporu vyjádřil viceprezidentce Kamale Harrisové. Přidali se k němu už i třeba bývalý prezident Bill Clinton a jeho manželka Hillary, která byla prezidentskou kandidátkou Demokratické strany v roce 2016. Více o postoji demokratů zpravodajka Deníku N v USA Jana Ciglerová. Washington 22:41 21. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Ciglerová, novinářka | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Dá se očekávat, že budou demokraté v podpoře současné viceprezidentky Harrisové jednotní?

Myslím si, že ne. Už z těch prvních reakcí můžeme soudit, že jednoznačná až automatická podpora, ke které je vyzval Joe Biden ve svém prohlášení, se ne úplně každému z nich zamlouvá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s americkou zpravodajkou Deníku N Janou Ciglerovou

Je to poznat i z některých vyjádření, která jsou úplně otevřená. Jako například jeden z amerických politiků, texaský demokrat, který Bidena vůbec jako první otevřeně k odstoupení vyzval, tak ten volá po otevřené soutěži, ve které by se představilo více kandidátů. Z nich by si delegáti mohli vybrat toho nejsilnějšího nebo tu nejsilnější.

Mimo jiné bývalý prezident Barack Obama vydal prohlášení, ve kterém také nepodpořil Kamalu Harris automaticky, tak, že by do té další kampaně šla bez soutěže.

Takže už nyní je mezi ty se je mezi demokraty rozdílný názor na tuto věc a lze očekávat, že v těch následujících dnech toto ještě bude posilovat.

Když se ubereme k voličům, všeobecně vzato, jakou má Kamala Harrisová podporu právě mezi americkými voliči?

Můžeme říct, že jí má lepší než jiní kandidáti, mezi kterými by se případně tato soutěž konala. Stále ale za Donaldem Trumpem zaostává o nějaké jedno až dvě procenta, což je mimochodem nejlepší výsledek, který za poslední týdny nebo za poslední měsíce, vlastně za celou dobu, můžeme říct, učinila.

Právě od té doby, kdy se začalo spekulovat o tom, že by Joe Biden měl odejít, se průzkumné agentury začaly soustředit i na to, jak by si vlastně vůči Donaldu Trumpovi stála. Ten ji stále poráží, ale o procento až dvě, což může být také statistická chyba, která je někdy 3,5 procenta.

Jaké reakce zatím Bidenovo rozhodnutí ve Spojených státech vyvolalo?

Šok, To je ta hlavní emoce. Je to taková ta kategorie události, o které si lidé budou pamatovat, kde byli. A s těmi překotnými událostmi ve Spojených státech už je to podruhé za jeden týden, nebo přesněji řečeno za osm dní, co si Američané pamatují, kde byli, když se něco takového zlomového stalo. Mám tím na mysli ten nezdařený pokus o atentát minulou sobotu na Donalda Trumpa.

Američané nejsou překvapení, protože ten tlak na Joa Bidena sílil v posledních dnech, ale i přesto jsou šokování a ten šok je znát i na té politické scéně, která se v posledních dnech nezabýval a ničím jiným, zvlášť mezi demokraty otevřeně či skrytě a neveřejně. A přesto většina demokratických politiků, kteří dnes vítají a toto rozhodnutí Joea Bidena a i jej žádali, aby jej učinil, tak jsou dnes překvapení a do poslední chvíle to nevěděli.

Jak tedy Joe Biden své rozhodnutí zdůvodnil, když ještě nedávno odmítal z kandidatury odstoupit?

On neřekl přímo konkrétní důvod - rozhodl jsem se z tohoto a z tohoto důvodu. Řekl ale, že „přestože jsem měl jiné úmysly, přesto, že jsem chtěl kandidovat a bojovat o to druhé volební období, tak jsem dospěl k závěru, že bych, že v nejlepším zájmu mé strany a země, abych odstoupil a po zbytek funkčního období se soustředil výhradně na výkon funkce prezidenta“.

Vyjádřil se už k Bidenovu rozhodnutí Donald Trump?

Vyjádřil. Dokonce řekl, že pro něj to znamená, že Kamala Harris je jednodušší oponentkou, že se mu proti ní bude snáze bojovat, a že to má snadněji vyhrané. To ovšem není úplně pravda. Tím, že z toho volebního klání odstupuje Joe Biden, který byl starší než Donald Trump, tak Donaldu Trumpovi a jeho volebnímu týmu vlastně ubývá celá škála argumentace, která se týkala útoků a narážek na Bidenův pokročilý věk. Teď si tím starým vlastně nejstarším kandidátem stává Donald Trump a tato argumentace bude nově mířit pouze na něj.