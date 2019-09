Trump zveřejní přepis telefonátu se Zelenským, demokraté podle médií rozjedou impeachment

Americký prezident v úterý oznámil, že zveřejní přepis telefonního hovoru se svým ukrajinským protějškem. Donald Trump čelí podezření, že měl během červencového hovoru požadovat, aby Kyjev zahájil vyšetřování syna bývalého viceprezidenta Joea Bidena a podmiňovat tím odeslání vojenské pomoci. Prezident přiznal, že nařídil pozdržet odeslání pomoci, tvrdí ale, že chtěl, ať se připojí i Evropa. Demokraté kvůli aféře mluví o odvolání Trumpa z úřadu. New York 22:04 24. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump navrhl odebrat finanční pomoc třem státům. | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Kauza kolem obsahu telefonátů mezi oběma lídry v posledních dnech vyvolala ve Spojených státech vášnivé debaty.

V úterý odpoledne amerického času (večer SELČ) přinesl deník The New York Times zprávu o plánovaném vystoupení šéfky demokratů Nancy Pelosiová, která by měla večer oznámit, že demokraté oficiálně zahájí přípravy na proces odvolání prezidenta z funkce, tzv. impeachment.

Tlačil Trump kvůli Bidenovu synovi na Ukrajinu? Demokraté opět mluví o impeachmentu prezidenta Číst článek

Trump, který v úterý promluvil před delegáty na shromáždění OSN, řekl, že jeho administrativa vojenskou pomoc Ukrajině zadržela, protože chtěl, aby se do ní zapojily i evropské země. „Myslím, že je nefér, že do toho peníze dáváme pouze my,“ řekl novinářům. „Německo, Francie a další země by se měly přidat a na to jsem si stěžoval od začátku,“ uvedl.

Zároveň oznámil, že zveřejní přepis červencového rozhovoru s Volodymyrem Zelenským. „Byl to velmi hezký, přátelský rozhovor. Nemohlo to být hezčí,“ řekl Trump v sídle OSN. „Nebyl tam vůbec žádný nátlak.“

Impeachment

Deník The Financial Times píše, že podpora impeachmentu mezi americkými politiky v posledních dnech vzrůstala s tím, jak se na veřejnost dostávaly nové informace. V pondělí tři kongresové výbory pohrozily, že začnou předvolávat členy administrativy, pokud ministerstvo zahraničí nepředá informace týkající se aktivit Trumpova právníka Guilianiho na Ukrajině.

Podle pátečních informací The Wall Street Journalu a dalších amerických médií Trump ukrajinského prezidenta opakovaně vybízel k tomu, aby se spojil s jeho osobním právníkem Rudym Guilianim a zahájil vyšetřování Bidenova syna Huntera.

Poslancům zároveň vadí, že Trumpova administrativa odmítá s kongresovými výbory sdílet informace z doposud utajené stížnosti neznámého člena bezpečnostních složek, která celou kauzu odstartovala. Informací o obsahu stížnosti je málo, má se ale týkat nevhodného Trumpova jednání se zahraničním lídrem.