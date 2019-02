Už nezná hranici mezi reality TV a projevem v Oválné pracovně, říká mediální konzultant k poselství Trumpa

„Donald Trump je zvyklý stát před televizní kamerou. Už nezná hranici mezi reality TV a projevem v Oválné pracovně. Reality show po jeho zvolení dál pokračuje. Problém vidím v tom, že lidé nechtějí číst do detailu a znát všechna fakta. Dnes občan hledá jen ty informace, které potvrzují to, v co už věří.“

Brady Clough