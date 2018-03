'KLDR chce uzavřít mír, už bylo načase.' Trump je před schůzkou s Kim Čong-unem sebevědomý

„Myslím si, že co se týče Severní Koreje, proběhne to velmi dobře. Myslím, že dosáhneme obrovského úspěchu, že to bude něco velmi přínosného. Máme obrovskou podporu,“ řekl prezident před cestou do Pensylvánie, kam letěl vrtulníkem.

„Může se stát, že rychle odejdu, nebo se posadím a uzavřu nejlepší dohodu na světě,“ řekl později na politickém shromáždění v Pensylvánii Trump, podle kterého KLDR chce uzavřít mír. „Myslím, že je načase,“ upozornil.

Zopakoval i příslib Pchjongjangu nejméně do setkání upustit od raketových testů. Trump také zdůrazňoval své zásluhy o americkou ekonomiku a tvrdil, že odmítl žádost mexického prezidenta.

Ten prý chtěl, aby Trump veřejně popřel, že Mexiko zaplatí za zeď na americké hranici. Kromě toho americký prezident potvrdil svůj slogan pro volby v roce 2020, v návaznosti na ten předchozí má znít Udržme Ameriku skvělou.

Trump je v Pensylvánii, protože v úterý se tam konají doplňovací volby do Sněmovny reprezentantů. Pokud by místo získali demokraté, byla by to ve sněmovně první ztráta pro republikány od nástupu Trumpa do Bílého domu.