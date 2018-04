Comey: Rusko má možná na Trumpa kompromitující informace v kauze moskevských prostitutek

Trump Comeyho několik hodin před rozhovorem napadl prostřednictvím twitteru, kde jej obvinil ze „snůšky lží“.

Současný prezident USA podle Comeyho „nezměrně “ instituční a kulturní normy. Bývalý šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) se obává, že Trumpova návštěva Moskvy v roce 2013, kde údajně v hotelu přihlížel tomu, jak na sebe močí prostitutky, by mohla sloužit Rusům jako potenciální materiál k vydírání. „Je to možné, ale s jistotou to nevím,“ odpověděl Comey na otázku, zda Rusové kompromitující materiály skutečně mají.

„Člověk..., který o ženách mluví jako o kusu masa a stejně tak se k nim chová, jenž soustavně lže o méně i více důležitých věcech a po Američanech chce, aby mu to věřili, není z morálního hlediska vhodnou osobou na výkon úřadu prezidenta Spojených států,“ uvedl Comey.

Trump nečekaně Comeyho odvolal počátkem loňského května. Prezident své rozhodnutí zdůvodnil tím, že v nyní již bývalého ředitele FBI ztratil důvěru a že ho chtěl zbavit funkce již delší dobu. Spekulace o tom, že odvolání souvisí s vyšetřováním bývalého hlavního bezpečnostní poradce Bílého domu Michaela Flinna kvůli údajnému ruskému ovlivňování předloňských prezidentských voleb, prezident odmítl.

Podle zprávy tajných služeb zveřejněné loni v lednu se Flynn scházel s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem. Kontakty začaly ještě před listopadovými volbami a pokračovaly během předávání moci Trumpovi. Flynn nakonec v únoru 2017 odstoupil.

Podle Comeyho je možné, že se Trump pokusil bránit výkonu spravedlnosti, když loni v únoru nechal vyklidit Oválnou pracovnu Bílého domu a posléze v ní Comeyho přesvědčoval, aby od vyšetřování Flynna upustil.

V úterý vyjde kniha A Higher Loyalty (Vyšší věrnost), v níž bývalý ředitel FBI Trumpa přirovnává k mafiánskému bossovi, pro něhož je jím vedená organizace a věrnost k jeho osobě nade vše. „Boss s absolutní kontrolou. Přísahy věrnosti. Vidění světa jako (souboje) nás proti nim. Lhaní o čemkoli, důležitém i méně důležitém, ve jménu jakéhosi principu loajality, který povyšuje organizaci nad morálnost a nad pravdu,“ popsal v knize svůj dojem z hlavy státu.

„Sotva jsem toho chlapa znal. Jen další z mnoho lží,“ komentoval Trump v neděli na twitteru Comeyho tvrzení, že si po něm prezident žádal loajalitu.

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!