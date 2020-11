Trump uteče z USA, aby nemusel čelit žalobám, kterých bude hodně, odhaduje novinář Naegele

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stále nespolupracuje s týmem Joe Bidena, který vyhrál volby. Současná hlava státu stále tvrdí, že demokrat vyhrál podvodem, ačkoliv důkazy nepředložila. „Nejsou žádné důkazy, jsou to výmysly,“ říká v Interview Plus novinář a bývalý zpravodaj Hlasu Ameriky ze zemí sovětského bloku před rokem 1989 Jolyon Naegele. Rozhovor Praha 20:43 17. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociální sítě jsou ale obrovský kolos, se kterým dnes málokdo umí zacházet, říká Jolyon Naegele. | Foto: Pavel Vondra | Zdroj: Český rozhlas

„Trump prohrál na plné čáře, má přes 4,5 milionu hlasů méně než Joe Biden, počet volitelů je také výrazně nižší, takže nemá šanci,“ zdůrazňuje novinář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak mění populisté typu Donalda Trumpa nejen mediální prostor v USA, ale i v Česku?

Volby podle něj byly tentokrát čisté a nemanipulované. „Když se někde opětovně sčítají hlasy, najde se pár tuctů lístků, které nebyly správně vyplněny nebo skončily ve špatném koši. Ale že by to byly desítky tisíců v jedné volební místnosti nebo státě, to ne.“

„Předpokládám, že Trump uteče ze Spojených států, aby nemusel čelit žalobám za daňové úniky nebo sexuální obtěžování. A je tolik případů, které najednou budou moci být slyšeny u soudu, takže předpokládám, že uteče. Pokud bude obviněn a odsouzen, tak šance, že by pak mohl kandidovat opět na prezidenta, jsou minimální.“

‚Tato země jde špatný směrem‘

Spisovatel Padevět: Pokud se vůdcové chovají zmateně a lžou, chová se stejně většina společnosti Číst článek

Nejen v Americe jsou populisté problém, soudí Naegele. „Současné vedení v České republice, v Polsku, Maďarsku i jinde je spojeno s těmi, kteří mají podniky, budují impérium, mají zastánce a investory, kteří přispívají k jejich kampani. To je velmi nebezpečné, protože veřejnost nechápe, co se děje a je krmena lží a polopravdami.“

„Část veřejnosti, která je věrná populistovi, od něj bere výhody, které jí poskytuje, a odpovídají svými hlasy při volbách, jak vidíme v Maďarsku, Polsku, ale i v Česku,“ vysvětluje Naegele.

Podle něj se česká politika přiblížila politice balkánského ražení. „Vrátil jsem před třemi roky a byl to pro mě šok. Tuto zemi miluji, ale co se tu odehrává v posledních letech, je velmi nezdravý jev. Tato země jde špatný směrem, není ale ojedinělá.“

Novinář připomíná, že Československo i Česká republika byly vždy finančně odpovědné. „Dnes tu ale tuto odpovědnost nevidím. Platit rouškovné, dávat důchodcům možnost cestovat v podstatě zdarma a nejen jim, je nákup hlasů a u důchodců má vláda velkou základnu voličů.“

Ohrožen je také český mediální prostor, i když ne v takové míře jako v Maďarsku. „Česká televize je bezesporu v ohrožení, jak vidíme z jednání Rady, ale maďarská televize už vysílá propagandu, která je horší než na konci 80. let. Proto Svobodná Evropa znovu vysílá v maďarštině.“

Zásadní vliv také získaly sociální media, která často nahrazují noviny, televizi a rozhlas. „Zvlášť když je populističtí politici označují za původce fake news. Sociální sítě jsou ale obrovský kolos, se kterým dnes málokdo umí zacházet.“

„Tady funguje dobře Český rozhlas, celkově stav není v Česku špatný. Je tu ale spor o to, kolik vteřin bude ten který zástupce politické strany mluvit. To by nemělo být podle nějakého klíče, ale podle hodnoty sdělení, tedy ne nechat někoho žvanit jen proto, že je z politické strany,“ radí Jolyon Naegele.