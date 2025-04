Trump usiluje o volný průjezd amerických lodí Panamským a Suezským průplavem

Americký prezident Donald Trump požaduje volný průjezd amerických lodí Panamským a Suezským průplavem. Mělo by se to týkat jak vojenských, tak obchodních lodí, napsal republikán na své sociální síti Truth Social. Trump zároveň uvedl, že požádal ministra zahraničí USA Marka Rubia, aby se touto záležitostí okamžitě zabýval. Washington 11:36 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letecký pohled ukazuje nákladní loď proplouvající zdymadly Agua Clara v Panamském průplavu | Foto: Enea Lebrun | Zdroj: Reuters | ©

„Tyto kanály by bez Spojených států amerických neexistovaly,“ napsal americký prezident. Trump nedávno získal důležitý ústupek ve prospěch svého požadavku na větší vliv USA na Panamský průplav. Na základě dohody s Panamou mohou USA kolem této důležité vodní cesty rozmístit své vojáky.

Panama a USA již dříve oznámily, že jednají o dohodě, která by zajistila volný a přednostní průjezd amerických válečných lodí Panamským průplavem. Panamský průplav je již dlouho v Trumpově hledáčku, píše agentura DPA.

Panama převzala průplav do své správy v roce 1999. Spojené státy tuto klíčovou infrastrukturu před více než 100 lety postavily a do konce 90. let ji i přímo spravovaly. Donald Trump po lednovém nástupu do úřadu několikrát pohrozil, že si USA vezmou průplav zpět, zdůvodňuje rostoucím vlivem Číny v této důležité dopravní cestě.

Suezský průplav byl otevřený v roce 1869 a je jednou z nejdůležitějších vodních cest na světě. Představuje nejkratší námořní trasu mezi Asií a Evropou. Průplav spojující Rudé a Středozemní moře provozuje Egypt.